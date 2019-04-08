В Подмосковье алабай покусал девятилетнего мальчика на детской площадке

Жуткий случай произошел в минувшее воскресенье, 7 апреля, в городе Шатура Московской области. Девятилетний Дима* гулял на детской площадке в частном секторе. Мальчишка не успел обернуться, как с ног его сбила огромная среднеазиатская овчарка (алабай). Агрессивный пес, весом более 60 килограмм, за мгновение порвал куртку мальчика и стал кусать его за руки и ноги. Андрей кричал от боли и звал на помощь.

- Его услышали соседи, которым я очень благодарна за спасение брата. Если бы не они, страшно подумать, но пес легко мог его убить. Несмотря на огромные размеры собаки они не испугались и вырвали у нее из зубов брата. Сразу вызвали скорую и дожидались приезда медиков, спрятавшись за забором частного дома, - рассказала Екатерина, сестра мальчика.

С множественными рваными ранами школьник был госпитализирован.

- Левая кисть, плечо и пальцы покусаны. Но самое страшное - это левое бедро, там собака буквально отгрызла кусок мяса, - рассказала Екатерина.

Собака буквально отгрызла кусок мясаФото: другой источник.

Сейчас мальчик находится в больнице. Помимо наложения швов ему пришлось сделать еще и прививку от бешенства.

Тем временем, по факту ЧП проверку проводят сотрудники полиции. Оказалось, что пес домашний. В тот день он сорвался с цепи и убежал с территории частного домовладения. Как удалось выяснить "КП", хозяин собаки уже извинился перед мамой пострадавшего мальчика. Но женщина твердо намерена добиться наказания в суде.