Мелодрама «Крестная»: как девушке справиться с двумя чужими детьми

Опытные телезрители знают, что даже если героиня сериала живет вполне благополучно, благополучие это долгим быть не может - обязательно вмешается какая-нибудь неприятность в виде внеплановой беременности или незаслуженного увольнения с работы. В случае с Антониной это будет авария, попадет в которую, впрочем, не она, а ее лучшая подруга Оля. Тоня вынуждена взять на себя заботу о двух дочках Ольги, пока та лежит в больнице, тем более что девочки являются ее крестницами. Малышки Ника и Маша переезжают в квартиру Тони и тут же организовывают серьезное ЧП - заливают соседа снизу. Теперь и сосед, бравый офицер МЧС, переселяется к Антонине, ведь его жилплощадь пришла в негодность. А ведь у Тони есть еще и любимый мужчина, по совместительству ее начальник, про которого тоже забывать нельзя. И как бедной девушке решить все свалившиеся на нее проблемы? Выход один - совершать ежедневные мини-подвиги и в очередной раз демонстрировать зрителям легендарную душевную стойкость русских женщин.

Главную роль в новом четырехсерийном телефильме исполнила Дарья Щербакова, также в фильме сыграли хорошо известные поклонникам отечественных сериалов Артем Осипов, Зоя Антонова и Роман Полянский.

Россия 1, "Крестная", 14 апреля, 15.45