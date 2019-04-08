2019-04-08T19:40:01+03:00
Телевизор

Галкин расскажет о жизни с Пугачевой

Какие сюрпризы готовят телеканалы в связи с 70-летием Примадонны
Глеб ГУБАРЕВ
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Страна готовится к юбилею великой певицы.Страна готовится к юбилею великой певицы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Подготовка к 70-летию главной певицы Росси проходит под лозунгом "ТВ против суеверий". Ну а как иначе объяснить готовность продюсеров ставить в расписание посвященные Примадонне программы за день, а то и за два до знаменательной даты? Напомним, юбилей Алла Борисовна отмечает 15 апреля, но уже 13-го Первый канал покажет концерт певицы (16.50), а также сразу три документальных фильма о виновнице торжества: "А знаешь, все еще будет..." (10.15), "И это все о ней" (11.15) и "Максим Галкин. Моя жена - Алла Пугачева" (18.30). Последний фильм сделан в необычном стиле - это не стандартная "документалка", приуроченная ко дню рождения известного человека, а рассказ о закрытой для большинства из нас частной жизни замечательной артистки. Фильм основан на семейных видео, некоторыми из которых Максим Галкин делится со своими подписчиками в соцсетях.

14 апреля к предпраздничной суете подключатся и другие каналы - "Россия" покажет концерт "С днем рождения, Алла!" (11.20), а НТВ поставит в эфир телеверсию прямой линии Аллы Пугачевой и Максима Галкина с народом (22.40). Помимо этого, на Первом в этот день мы увидим большое юбилейное шоу, посвященное сами понимаете кому (18.35).

ИСТОЧНИК KP.RU

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