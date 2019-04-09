Как выбрать хорошие беговые кроссовки: советы от Роскачества

Беговой сезон начался! А значит пора выбирать хорошую обувь. Эксперты Роскачества рассказали из чего сделаны качественные беговые кроссовки, как их правильно покупать и ухаживать за ними, а также попросили дать практические рекомендации знаменитую российскую легкоатлетку, олимпийскую чемпионку Ирину Привалову.

1. Материал: эко-кожа и синтетика — это хорошо

Беговые кроссовки часто делают из кожи или синтетической кожи (часто ее называют эко-кожа). Но располагается она, как правило, только в тех местах, которые испытывают самую сильную динамическую нагрузку: пятка, носок, скрепляющие элементы. Остальные же поверхности – это синтетические материалы, легкие и дышащие, вроде нейлона. Для бега осенью, весной или зимой, когда много осадков, подходят кроссовки с мембранной тканью гортекс. Она помогает им не промокать и хорошо проветриваться.

2. Подошва — важна поверхность для бега

Выбор подошвы зависит от того, по какой поверхности бегать.

* Для стадионов и асфальта необходима ровная, относительно мягкая подошва с амортизацией.

* Для бега по пересеченной местности подошва должна быть жестче, на ней обычно есть разные выступы – грунтозацепы, обеспечивающие жесткое сцепление с поверхностью тропы и защищающие стопу от острых камней и коряг. По асфальту лучше в таких кроссовках не бегать, потому что он может стереть рельеф их подошвы.

- Степень жесткости подошвы – это во многом дело привычки, - рассказала Ирина Привалова, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира. - Я, например, твердые кроссовки не любила, но в то же время и совсем мягкие, которые ходят туда-сюда, тоже не очень нравились: в них было тяжело много тренироваться, ноги сильно начинали уставать.

3. Для худеющих — хорошая амортизация

Если бег выполняет вспомогательную функцию при похудении, в таком случае важно выбрать модель с удобной вам амортизацией. Во время бега при приземлении стопы на нее приходится сильный удар. Чтобы погасить этот удар, производители современных кроссовок используют амортизирующие материалы. Это особенно важно для людей с большим весом. Кто-то использует капсулу со сжатым воздухом, кто-то – специальный гель или особые вспененные материалы, кто-то – пружины.

4. При косолапости — особые модели

Еще один важный пункт при выборе кроссовок – это то, как вы ставите ногу во время бега. Если нога ставится ровно, это называется «нейтральная пронация». Если носки смотрят чуть внутрь, и вы как бы косолапите – это «гипопронация». Если, наоборот, наружу, как в балете, то это «гиперпронация».

Определить, какой у вас тип пронации, можно, посмотрев, с какой стороны вы снашиваете кроссовки. Если с наружной, то, скорее всего, у вас гипопронация, если с внутренней – гиперпронация. Нейтральная и гипопронация бегу не мешают, а вот при гиперпронации быстрее устают ноги и больше страдают колени. Поэтому для гиперпронаторов выпускают кроссовки со специальной вставкой внутри подошвы, которая ограничивает разворот стопы и так стабилизирует нагрузку.

5. Как подобрать размер: основные правила

* Во время покупки кроссовок постарайтесь «усадить» их как можно лучше на ноге, обязательно зашнуруйте. Они должны плотно прилегать, но нигде не давить.

* Учитывайте, что во время бега стопа увеличивается, поэтому вам нужен небольшой запас. Пальцы ног не должны упираться ни в переднюю, ни в верхнюю часть кроссовки.

* Лучше всего покупать кроссовки вечером, так как после дневной нагрузки стопа увеличивается и приближается к своему состоянию во время тренировки.

- При выборе кроссовок важно, чтобы они не были впритык. Потому что, когда прыгаешь, нога в носок упирается, и начинаются проблемы с ногтями, даже если стопа не увеличилась от нагрузок. Поэтому, конечно, выбирать кроссовки нужно минимум на полразмера больше. Главное – комфорт для ноги, - советует Ирина Привалова.

ВАЖНО

Пробежал 1000 км, меняй кроссовки

Важно знать, когда кроссовки пора заменить на новые. Специалисты рекомендуют менять кроссовки после 500–1000 км с момента первой пробежки. То есть если вы бегаете пять раз в неделю по 3–5 километров, то где-то через год стоит задуматься о смене обуви. Кроссовки могут выглядеть неплохо, но материалы подошвы, скорее всего, потеряют часть своих свойств, амортизация ухудшится, фиксация пятки тоже может ослабнуть. Все это может привести к травмам.

Вот несколько внешних признаков, которые помогут определить, что пора менять кроссовки:

* Кроссовки стоят на плоской поверхности с небольшим наклоном.

* Одна подошва асимметрична по отношению к другой.

* На подошве есть трещины, отслоения, провалы.

* Пальцы ног образуют выступы на ткани носка кроссовка.

КСТАТИ

Стирайте кроссовки в наволочке

Кажется, как ухаживать за обувью, мы все знаем. Но специалисты рекомендуют особый уход за беговой обувью.

1. Держите свою обувь чистой и сухой.

2. Лучше всего стирать кроссовки вручную в мыльной воде, однако в машинке тоже можно это делать, соблюдая следующие простые правила: предварительно вытащите шнурки и стельки, промойте подошву. В машинку обувь лучше класть в мешке для стирки (как вариант – старая наволочка), также можно использовать старое полотенце – оно смягчит удары кроссовок о барабан. Вода должна быть холодной, режим стирки – деликатный.

3. Сушить кроссовки нужно вдали от источников тепла, которые могут их деформировать. Внутрь можно положить салфетки или бумажные полотенца.