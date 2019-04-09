2019-04-09T01:42:40+03:00
Звезды

Елена Кондулайнен отметила 61-летие в смелом бикини на пляже Доминиканы

Главный секс-символ СССР по-прежнему в отличной форме [фото]
Ирина СУХАНОВА
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В свой день рождения Елена Кондулайнен устроила марафон по барам и ресторанам. Фото: соцсети.В свой день рождения Елена Кондулайнен устроила марафон по барам и ресторанам. Фото: соцсети.
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Елена Кондулайнен 9 апреля отмечает день рождения: свое 61-летие актриса встречает в Доминикане. Елена отдыхает на популярном карибском курорте Пунта-Кана, славящемся многокилометровыми пляжами, бирюзовым морем и веселой атмосферой. В свое время поклонники и кинокритики наградили звезду советского кино титулом главного секс-символа СССР, и с тех пор Кондулайнен сквозь годы гордо несет это звание. Вот и нынешний день рождения Елена отмечает в бикини на пляже. Сфотографировавшись под пальмой, актриса поделилась снимками в соцсетях.

День рождения 61-летняя актриса начала отмечать на пляже в бикини. Фото: соцсети.

День рождения 61-летняя актриса начала отмечать на пляже в бикини. Фото: соцсети.

Для своих лет именинница выглядит потрясающе: Елена в отличной форме - стройна, бодра и подтянута. Для отпуска на Карибах Кондулайнен выбрала довольно пикантную модель бикини – ярко-красный купальник с трусиками на тоненьких завязочках. Кто именно сфотографировал артистку, неизвестно, но вполне возможно, что это кто-то из поклонников звезды экрана. Актриса не скрывает, что в Пунта-Кане она отдыхает не одна. Елена призналась «КП», что в свой день рождения вместе с веселой компанией собирается устроить настоящий марафон по барам и ресторанам.

- Идёт подготовка к дню рождения. Решили с друзьями в этот день посетить 6 ресторанов и 3 бара... «Марафон» в Доминикане, - рассказала актриса.

К сожалению, в этот день к актрисе не смогли присоединиться ее дети. У Елены два сына – Александр и Михаил, и оба они выбрали профессии, далекие от кино и шоу-бизнеса. Младший наследник Кондулайнен Михаил Грибов выбрал модную специальность нетворкинг – он проводит бизнес-тренинги.

- Сын уже зарабатывает больше мамы, собирает целые залы, - рассказала Елена Кондулайнен «Комсомолке». – Он не будет на моём дне рождения, потому что улетает в Англию повышать квалификацию. А когда прилетит, организует для меня праздник.

Елена в отличной форме. Фото: соцсети.

Елена в отличной форме. Фото: соцсети.

Елена была замужем четыре раза, но сейчас свободна. Актриса уже много лет служит в «Театре Луны», в спектакле «Казанова» она играет роль императрицы Екатерины Великой. Также Елена выступает на сцене как певица и записывает клипы на песни собственного сочинения.

За свою кинокарьеру Кондулайнен снялась во многих фильмах, один из которых - «Сто дней до приказа» - запомнился зрителям откровенной сценой: актриса предстала на экране полностью обнаженной. Для Советского Союза это было предельно смело. В 1990 году, когда картина вышла в прокат, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Именно эта роль и принесла ей славу звезды эротического жанра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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