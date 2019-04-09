Нужны ли России в заполярье города?

Северный завоз материалов, топлива и продуктов, без которых не могут жить арктические города, ежегодно обходится бюджету в 1 триллион рублей. Возникает вопрос: стоит ли поддерживать постоянные города, раз они обходятся так дорого? Ведь есть альтернатива – вахтовые поселения. Люди приезжают на Север на заработки, живут по полгода, а потом уезжают назад. Рабочим не нужны детсады, школы, большие квартиры и кинотеатры. Содержание таких поселений стоит несравнимо меньше.

ГОРОДА – ЗАЛОГ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

– Наше присутствие в Арктике – это залог безопасности северных регионов России, – считает исполнительный директор Центра социального развития российского Севера Вера Сморчкова. – Если на этих землях не будет нас, то придут другие.

По мнению эксперта, вариант с поселками вахтовиков выгоден только бизнесу, потому что снижает издержки частных компаний. Государство же ничего не выигрывает, ведь в этом сценарии не происходит развития территории.

– Не все меряется деньгами. Если мы будем смотреть на Север только с точки зрения заработка, то получим одно выкачивание денег. Арктика до сих пор плохо разведана – города, которые сейчас кажутся бесперспективными, могут находиться около залежей полезных ископаемых. И когда эти залежи откроют, действующее поселение окажется кстати, – считает Сморчкова.

Плюс остается вопрос политики и престижа. Россия – единственная в мире страна с развитым Севером. И если мы хотим налаживать перевозки грузов из Азии в Европу по Северному морскому пути, то постоянные города помогут создать инфраструктуру баз по обслуживанию кораблей.

АРКТИКА ПОКА НЕ ОТВЕЧАЕТ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

– Север – зона, мало приспособленная для проживания человека, – уверен преподаватель РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака. – Морозы, полярная ночь, отсутствие возможности ведения сельского хозяйства. Территория Арктики требует полного круглогодичного обеспечения для находящихся там людей. Чем больше поселков, тем больше надо завозить всего. Если за короткий промежуток летней навигации что-то не получилось доставить, придется транспортировать это самолетами, что еще больше удорожает содержание.

Экономист уверен, что массовое строительство городов на Севере было возможно лишь при советской власти. Тогда деньги не считали и могли смело финансировать заведомо убыточные проекты. Сейчас Россия старается жить по законам рыночной экономики, и присутствие в Арктике становится для нас тяжким бременем.

А КАК У НИХ?

Сегодня практически никто, кроме России, не занимается серьезным освоением арктических территорий. Это дорого для Канады, Норвегии и даже для США. В этих странах Север остается малозаселенной территорией со слабо развитой промышленностью. Да, исследования полезных ископаемых, картографирование ведутся. Но в большинстве случаев реальная разработка месторождений откладывается на будущее.

К слову, население северо-западных территорий Канады (14% площади страны) составляет 42 000 человек.

МЕЖДУ ТЕМ

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

В 2017 году на заседании Госсовета президент РФ выступил против строительства новых постоянных городов в Арктике.

– Строить новые города за полярным кругом? Во-первых, экология, климат меняются. У нас ведь сейчас вопрос, что делать со многими населенными пунктами, которые построены в вечной мерзлоте. Потому что там города на сваях построены и сваи эти вбиты в вечную мерзлоту... И второе – на постоянной основе строить новое жилье, новые города в условиях Крайнего Севера, переселять туда людей – может быть, в каких-то случаях это и имеет смысл. Но уверяю вас, иногда вахтовый метод – он гораздо более эффективен.