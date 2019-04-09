Красивая, как мама: 14-летняя дочь Моники Белуччи снялась для рекламы Dolce&Gabbana

Дочь известной актерской пары Моники Белуччи и Венсана Касселя штурмует высоты модельного бизнеса: 14-летняя Дэва стала новым лицом Dolce&Gabbana. Белуччи уже много лет сотрудничает с известным итальянским брендом, она не раз рекламировала коллекции дизайнерского дуэта. И вот теперь у нее подросла достойная смена. Подробности проекта пока держатся в секрете – снимками в Инстаграме поделились очевидцы фотосессии, которая проходила на улицах итальянского городка Равелло.

Для юной Дэвы эта съемка стала дебютом. До сих пор Моника и ее бывший муж французский актер Венсан Кассель старались оградить своих дочерей от внимания публики. Младшая Леони еще слишком мала для шоу-бизнеса (девочке 9 лет), а вот старшую родители сочли уже готовой для старта модельной карьеры.

Фотосессию устроили на узких улочках старого города: Дэва прокатилась на желтом автомобиле и попозировала рядом с сувенирными лавками.

Фотосессию устроили на узких улочках старого города: одетая в кружевное белое платье Дэва позировала возле магазинчиков с сувенирами, заставленными яркой керамикой. Девочка очень похожа на свою знаменитую маму – можно не сомневаться, что когда Дэва подрастет, то станет настоящей роковой красоткой, какой когда-то была Моника. Уже сейчас черты фамильного сходства очевидны: те же темные, слегка вьющиеся волосы, стройная фигура и изящные черты лица.

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Сама Моника тоже приехала на съемки вместе с дочерью. В Инстаграме звезды появились кадры, на которых она позирует в нарядах Dolce&Gabbana на колоритных старинных улочках.

Напомним, Моника Белуччи и Венсан Кассель был женат 14 лет, пара рассталась в 2013 году. О причинах развода они никогда не рассказывали, но, по словам окружения, в отношениях супругов всегда было много свободы, которой Кассель беззастенчиво пользовался. Сейчас Моника опять счастлива: у нее новый роман. 54-летняя актриса встречается с 36-летним французским художником Николасом Лефевром. Избранник актрисы не только рисует сам, но и торгует произведениями искусства. Николас – владелец модной галереи. С Белуччи он познакомился летом прошлого года на Лазурном берегу. Говорят, их объединила общая страсть к путешествиям. Лефевр в юности много путешествовал по Перу, а Белуччи после развода с Касселем несколько лет жила в Бразилии.

В Инстаграме Белуччи появились кадры, на которых она позирует в нарядах Dolce&Gabbana на колоритных старинных улочках.

Судя по всему, большая разница в возрасте совсем не смущает влюбленных. Недавно Моника даже рассказала о своих отношениях в интервью, правда, не называя имени своего бойфренда.

- Я уже долгое время встречаюсь с одним мужчиной, и у нас все хорошо. У него совсем другая работа, но из-за нее ему тоже приходится много ездить по миру. Именно поэтому он отлично меня понимает и разделяет мой образ жизни. Я очень счастлива, - рассказала итальянская дива.

Сейчас Моника опять счастлива: у нее новый роман. 54-летняя актриса встречается с 36-летним французским художником Николасом Лефевром.Фото: EAST NEWS

Бывший муж Моники Венсан Кассель сейчас тоже не один: его новая жена, 21-летняя модель Тина Кунаки вот-вот родит ему наследника.