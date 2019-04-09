«Я с удовольствием просыпаюсь в Москве»: Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн прокомментировал отношения со Светланой Лободой

В мае младшей дочери Светланы Лободы Тильде исполнится год. Певица до сих пор не раскрывает имя отца девочки, однако ходят упорные слухи, что им стал солист популярной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Уже одно имя малышки говорит само за себя: Тильда – это производное от Тилль? – гадают поклонники звезды. Светлана, как хорошая актриса, держит паузу и не комментирует это совпадение. Но и не опровергает, что Лидерманн имеет отношение к появлению на свет ее наследницы. Более того, всячески подогревает интерес к этой теме снимками в соцсетях. На днях Лидерманн дал интервью журналу «ЖАРА Magazine», в котором его в лоб спросили: отец он ребенка Светланы, или нет.

Тилль снова предпочел уйти от ответа на прямой вопрос. И опять напустил тумана, оставив поклонников Лободы в недоумении.

- О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите, - отрезал Линдеманн.

Впрочем, музыкант не стал скрывать, что благодаря Светлане ему особенно приятно приезжать в Россию. На вопрос: каким является его типичный день, Тилль пошутил:

- Это будет рассказ 18+. Но если честно, даже не могу сказать, где хотел бы оказаться, в каком городе, в какой стране. Когда я на гастролях, то каждый день просыпаюсь в новом месте и всегда радуюсь этому. Могу сказать, что с удовольствием просыпаюсь в Москве.

lobodaofficial Старшая дочь артистки Евангелина узнала о том, что у нее скоро будет сестренка, уже на последних месяцах беременности мамы.

Напомним, беременность Лободы до последнего была покрыта завесой тайны. Светлана продолжала работать практически до самых родов, при этом ей удавалось искусно скрывать свое «интересное положение». Даже старшая дочь артистки Евангелина узнала о том, что у нее скоро будет сестренка, уже на последних месяцах беременности мамы. По словам Светланы, ее гримеры и стилисты заподозрили неладное только на пятом месяце ее беременности, когда стали меняться мерки ее концертных нарядов. Своей старшей дочери Еве Лобода рассказала о грядущем пополнении в семействе только за месяц до родов.

- Моя старшая дочь узнала на восьмом, - рассказала Светлана в одном из интервью. - Она мне все время говорила: «Мама, ты очень некрасиво выглядишь. Ты сильно поправилась и тебе нужно с этим что-то делать». И когда я ела, она подходила и забирала у меня булочки. Я понимала, что как только Ева узнает — все будут знать об этом. Поэтому когда мы улетели в Америку, в самолете я ей об этом сказала. Она чуть не плакала, очень хотела сестричку.

Младшая дочь Лободы появилась на свет в Лос-Анджелесе 24 мая 2018 года. Артистка выбрала для новорожденной имя Тильда. Как рассказывала Светлана, выбор имени для малышки был сделан по согласованию с отцом девочки. Так значит, все-таки Тилль? В пользу этой версии говорит и тот факт, что когда в октябре прошлого года Светлана угодила в больницу (звезде делали операцию на почке), именно Линдеманн забрал ее из клиники.

Светлана и Тилль познакомились в 2017 году на фестивале «Жара» в Баку, и невооруженным глазом было видно, что между ними промелькнула искра. Других мужчин рядом с Лободой после этого не наблюдалось, и поклонники резонно заключили, что отец ее дочки - Линдеманн.