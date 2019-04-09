2019-04-09T19:23:37+03:00
Звезды

Ирина Шейк похвасталась сногсшибательной фигурой в бикини

Вообще-то модель хотела прорекламировать новый купальник, но кто его заметил?
Ирина СУХАНОВА
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Ирина Шейк часто балует подписчиков своего Инстаграма пикантными кадрами.Ирина Шейк часто балует подписчиков своего Инстаграма пикантными кадрами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ирина Шейк — одна из тех редких женщин, на которых будет потрясающе смотреться любая вещь. Неудивительно, что Иру просто обожают дизайнеры. Русская супермодель - «лицо» модного дома Versace и итальянской марки нижнего белья Intimissi, она участвовала в показах коллекций Марка Джейкобса, Max Mara, Филиппа Плейна и многих других брендов. И вот теперь копилка Ирины пополнилась контрактом с модным домом Burberry. Манекенщица рекламирует новую коллекцию британцев. Модель поделилась в Инстаграме эффектным пляжным снимком: Шейк сфотографировалась в бикини с узнаваемым принтом Burberry.

- Когда ты примеряешь купальник из новой коллекции, которого еще нет в продаже, - подписала она фото.

irinashaykirinashayk
When u get new swimsuit by @riccardotisci17 @burberry ... that is not out yet ... #tb
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И вы думаете, кто-то обратил внимание на бикини? Все смотрели только на шикарное тело Ирины: идеальная подтянутая фигура, длинные ноги и прекрасное лицо без грамма макияжа. «Какой же счастливчик Брэдли Купер!», - пишут поклонники в комментариях и изумляются, как молодой маме удается держать себя в безупречной форме.

Ирина своих секретов красоты не скрывает: она следит за питанием и регулярно занимается фитнесом. Модель любит инфракрасную сауну и посещает салоны красоты, где пробует все последние новинки косметологии. Шейк признается, что ненавидит диеты и не сидит на них — она просто старается не переедать. При этом красавица обожает сладкое, особенно выпечку.

- Проснувшись, я выпиваю стакан теплой воды с лимоном, позволяю себе одну чашку кофе и кусочек торта. Сама их не пеку. Очень плохо готовлю. Просто ем, - рассказывала Ирина в одном из интервью.

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Слабость певицы — русская баня: даже живя в Америке, манекенщица регулярно посещает парилку.

- Я русская, поэтому обожаю русскую баню — хожу один или два раза в неделю, - говорит она. - Горячий веник помогает коже очиститься, пар раскрывает поры. Затем нужно принять холодный душ — разница температур делает кожу упругой.

Два года назад Ирина родила дочку Лею голливудскому актеру Брэдли Куперу. Влюбленные не торопятся под венец, хотя еще до рождения ребенка на безымянном пальце Ирины появилось кольцо с изумрудом — символ помолвки. Папарацци то и дело фотографируют пару вместе с дочкой. То звездные родители вышли вместе с Леей поиграть на детской площадке, то заехали купить фруктов на фермерский рынок в Лос-Анджелесе. Несмотря на статус знаменитостей, Брэдли и Ирина воспитывают дочку как обычные любящие родители и стараются, чтобы девочка не страдала от излишнего внимания публики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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