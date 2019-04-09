Олимпийские чемпионы провели зарядки с детьми-сиротами по всей стране

7 апреля отмечался Всемирный день здоровья. В этот день по всей стране прославленные спортсмены подарили праздник спорта воспитанникам детских домов, коррекционных школ и социально-реабилитационных центров.

Акцию «Зарядка со звездой» придумали и организовали волонтёры движения «ДаДобро». Вместе с олимпийскими и паралимпийскими чемпионами, заслуженными спортсменами и тренерами они приехали в гости к детям-подопечным движения в 20 городах страны.

Задача акции – помочь детям сделать правильный выбор, в сторону спорта и здорового образа жизни Фото: волонтёрское движение DaDobro.com

– Задача этой акции – помочь детям сделать правильный выбор, в сторону спорта и здорового образа жизни. А что может лучше вдохновить и замотивировать подростка, как не пример успешного спортсмена? - рассказала президент благотворительного фонда «ДаДобро»Оксана Богданова. Она отметила, что с каждым годом в "Зарядке" принимает все большее число детей и спортсменов.

Так, лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков устроил настоящий спортивный праздник для воспитанников детского социально-реабилитационного центра «Астарта» в подмосковной Рузе.

Кое-кто принес лыжи специально для автографа Александра Легкова Фото: волонтёрское движение DaDobro.com

Прославленный биатлонист, Олимпийский чемпион Антон Шипулин встретился с ребятами из социально-реабилитационных центров в посёлке Малый Исток под Екатеринбургом.

– Зарядку нужно делать каждый день и как ты начнешь свое утро, так день и пройдет. Голова начинает хорошо работать, налаживается кровообращение. Вы после зарядки должны с удовольствием идти в школу, хорошо учиться. Всем советую следить за своим здоровьем, держать в тонусе мышцы, – наставлял детей Антон Шипулин. А посмотрев на одного из самых активных участников зарядки, мальчишку лет десяти, добавил, – даже для того, чтобы нравиться девочкам!

В Саратове зарядку провел двукратный чемпион мира, байдарочник Сергей Улегин, в Краснодаре - первая в мире олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева и боксёр, чемпион мира в среднем весе Дмитрий Пирог. В Мурманске к детям приехала заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Лариса Круглова, в Выборге - паралимпийский чемпион, полузащитник сборной России по футболу Алексей Тумаков, в Казани - двукратный призер Олимпийских игр, ватерполист Ирек Зиннуров. В Новосибирске а вкции приняли участие два чемпиона мира по джиу-джитсу Мгер Манукян и Алексей Капишников, а в Ставрополе - олимпийский чемпион по гандболу Игорь Лавров.

Атлеты не только помогали детям правильно выполнять упражнения, но и устраивали настоящие спортивные шоу, общались, раздавали автографы и делали селфи с ребятами.

Зарядки прошли в 20 городах страны. Фото: волонтёрское движение DaDobro.com

Акцию в этом году поддержал «Центр Поддержки Гражданских Инициатив», который помог организовать «Зарядки со звездами» в 14 регионах России.

– Многие детские социальные объекты, в которых прошла спортивная акция, а это дома ребёнка, коррекционные интернаты, медицинские учреждения, расположены в небольших посёлках и деревнях, – говорит депутат Госдумы, координатор ЦПГИ Сергей Боярский. – Таким образом, мы помогаем донести добрые дела до самых дальних уголков нашей необъятной страны.