В Минфине опровергли слухи о введении налога на весельные лодки

«Взять и отобрать последнюю радость». Так в сообществах рыбаков отреагировали на новость о том, что Минфин якобы хочет ввести налог на весельные лодки. Законопроект, который прошел второе чтение в Госдуме, и правда можно истолковать подобным образом. В нем вносится поправка в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств. Неужели и за это правительство хочет собрать с народа деньги?

В Минфине тут же пояснили. Владельцам весельных лодок беспокоиться не стоит. Никакого налога на их имущество вводиться не будет. Ни сбора, ни акциза. Ничего.

- В соответствии с 357-й статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства. А весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанности уплачивать с них налог возникнуть не может, - рассказали в ведомстве Антона Силуанова.

Как пояснили в пресс-службе, изменения в Налоговый кодекс носят чисто технический характер. Чиновники решили просто исключить из него упоминание весельных лодок, потому что они заведомо не подпадают под его действие. Так что к речному сезону можно готовиться спокойно.

СПРАВКА «КП»

Регистрации не подлежат суда массой до 200 килограммов и мощностью двигателей до восьми киловатт включительно. Кроме того, налогом не облагаются парусные суда длиной менее девяти метров, на которых не оборудованы места для отдыха, а также беспалубные несамоходные суда длиной менее 12 метров.