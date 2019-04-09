2019-04-09T15:17:10+03:00
Звезды

Пышногрудая брюнетка нежно обнимала Аршавина в ресторане

У Андрея Аршавина появилась новая пассия
Ольга ЛИБГАРДТ
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Андрей Аршавин.Андрей Аршавин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Андрей Аршавин вышел в свет с пышногрудой брюнеткой. Девушка трогательно обнимала футболиста и тепло отозвалась о многодетном отце.

"Когда ты окружаешь себя хорошими людьми, красивыми вещами и добрыми мыслями, то жизнь начинает меняться в лучшую сторону", - подписала фото с Андреем Аршавиным девушка по имени Женя. На расспросы о том, когда сделан снимок, девушка ответила коротко: "Вчера".

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Женя привыкла окружать себя хорошими людьми
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Комментаторы тут же предостерегли девушку: "Женя, не вздумай, он алименты не платит". В ответ Женя заявила: "Дети у него замечательные и Юля чудесный человек (вторую,к сожалению не знаю)".

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Андрей Аршавин вышел в свет с пышногрудой брюнеткой по имени Женя
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Информации о том, кто же является новой пассией футболиста, крайне мало. Судя по ее блогу, девушка ведет светский образ жизни. Она живет в Санкт-Петербурге.

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У Евгении подрастает сын
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У нее пухлые губы и пышная грудь. На вид ей около 40 лет.

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Конь Огонь наш)))
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Женя воспитывает сына, который увлекается хоккеем. Судя по всему, молодая мать - фанатка хоккейного СКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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