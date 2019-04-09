Пять мифов о проекте «Прямые выплаты» социальных пособий в России

Мы давно привыкли получать социальные пособия - в первую очередь выплаты по материнству и больничные - от работодателя. Однако на практике могут возникать сложности, задержки выплат как из-за недобросовестности работодателя, так и в связи с отсутствием у организаций на счете достаточных денежных средств по разным причинам.

- Это так называемая зачетная схема. То есть работодатель выплачивает пособия из средств Фонда социального страхования (ФСС РФ), затем происходит взаимозачет, и взносы работодателя в Фонд уменьшаются на сумму выплаченных пособий, - поясняет руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая.

Однако прежняя схема отчасти перестала отвечать современным экономическим реалиям и социальным требованиям, отмечают аналитики. Проявились существенные недостатки, в том числе упомянутые задержки, проблемы с выплатами. Поэтому с 2011 года Фонд начал переход к новой модели - прямых выплат. «В этом случае пособия выплачиваются Фондом непосредственно застрахованным гражданам (то есть в первую очередь тем, кто работает по трудовым договорам. - Ред.), - рассказывает Татьяна Лотоцкая. - Так перечисляются пособия по временной нетрудоспособности (больничные), пособия, связанные с рождением детей, и пособия, связанные с несчастными случаями, - по временной нетрудоспособности и оплата дополнительного отпуска пострадавшим на производстве. На сегодня в проекте «Прямые выплаты» участвуют уже 50 регионов России, здесь мы напрямую выплачиваем пособия их адресатам».

С 2021 года проект будет распространен на всю страну. О том, с какими мифами и заблуждениями порой сталкиваются при введении новой модели сотрудники Фонда, представитель ФСС рассказала в эфире программы «Наши права и льготы» на Радио «Комсомольская правда».

Миф 1: деньги придут с задержкой

Как на самом деле: одна из главных целей проекта «Прямые выплаты» - как раз обеспечение своевременного перечисления пособий. Как мы уже отметили, на практике причиной задержек часто становятся финансовые и другие проблемы работодателя. При модели прямых выплат этот фактор риска устраняется. В то же время в переходный период - от зачетной схемы к новой модели - возможны ошибки из-за человеческого фактора. Ведь работодателю нужно сформировать реестры своих работников, имеющих право на пособия, передать эти и другие необходимые данные в ФСС. «Мы проводим в регионах семинары, разъясняем кадровым и бухгалтерским сотрудникам, как работать в новой программе, какие важные моменты учитывать, чтобы избежать ошибок», - поясняет Татьяна Лотоцкая.

Миф 2: данные работника могут потерять, и человек вообще ничего не получит

Как на самом деле: поскольку проект «Прямые выплаты» идет еще с 2011 года, все программы бухгалтерского и кадрового учета доработаны и отлажены для общения с ФСС РФ. «То есть вы (работодатель. - Ред.) нажатием одной кнопки формируете реестр, содержащий данные для расчета пособий для отправки в Фонд», - уточняет наш эксперт. Таким образом, поскольку все максимально автоматизировано, переведено в электронный вид, вероятность потери каких-либо данных сведена к минимуму.

Для работодателей с численностью работников до 25 человек сохранена в качестве альтернативы бумажная форма - можно привезти необходимые документы в региональные отделения или филиал ФСС, и там заполнят весь реестр.

Миф 3: поскольку пособия выплачиваются напрямую Фондом, работнику придется отвозить туда заявления и другие документы

Как на самом деле: как мы уже упомянули, все необходимые данные для начисления пособий работнику в Фонд передает сам работодатель - в электронной либо, если в организации трудится не более 25 человек, в бумажной форме. «99% выплат идет по электронным реестрам, полученным от работодателей», - уточняет Татьяна Лотоцкая.

От работника требуется лишь написать заявление и передать своему работодателю, который затем отправит и эти данные в Фонд. В заявлении, адресованном в ФСС РФ, человек указывает, какой способ выплаты пособий он выбирает: на карту «Мир», на свой банковский счет или почтовым переводом. А также нужно указать реквизиты для перечисления выплат выбранным способом. На сегодня быстрее всего приходят выплаты на карту «Мир».

Миф 4: раньше можно было задавать вопросы работодателю, а теперь все решается дистанционно, Фондом, для работника так хуже

Как на самом деле: с 2017 года работают личные электронные кабинеты для страхователя (работодателя) и для получателя услуг Фонда, поясняют в ФСС. Они находятся, соответственно, по адресам:

• личный кабинет страхователя - по адресу: https://cabinets.fss.ru/insurer/;

• личный кабинет гражданина - получателя услуг размещен в интернете по адресу: https://lk.fss.ru/recipient/.

Для доступа в обоих случаях используются те же логин и пароль, что и для Единого портала госуслуг.

В кабинете можно увидеть расчет пособия, его прохождение - от работодателя в Фонд и далее в банк или на почту.

Кроме того, во всех региональных отделениях ФСС РФ работают многоканальные телефоны «горячих линий», где можно задать все интересующие вопросы и получить компетентные консультации.

Миф 5: работодателям сложно переходить на новую систему

Как на самом деле: уже было отмечено, что есть отработанные версии программ бухгалтерского и кадрового учета, Фонд проводит разъяснительные семинары. Кроме того, для работодателя есть очень весомое преимущество при переходе на модель прямых выплат.

- При зачетной схеме бизнесу приходится изначально использовать свои средства для оплаты пособий по материнству и больничных листов. Эти деньги нужно отвлекать из оперативной хозяйственной деятельности, что может быть неблагоприятно с экономической точки зрения, - рассказывает эксперт ФСС. - Новая схема, когда средства напрямую выплачивает получателю Фонд, снимает такую проблему.

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- Прямые выплаты гарантируют полноту предоставления социальных пособий нашим гражданам, - подчеркивает руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая. - Вот наглядный пример из практики. В одном из регионов у предпринимателя случился кассовый разрыв (временный недостаток денежных средств. - Ред.), он стал активно сокращать свою деятельность, и почти 300 человек, преимущественно мамочки, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, оказались без пособий. В случае модели прямых выплат Фонд смог бы оперативно перечислить деньги адресатам, но данный регион пока не перешел на новую схему. А при старой, зачетной, системе ФСС вправе производить выплаты, только когда работодатель признан банкротом, что требует немалого времени... Так что пока единственное, чем Фонд может помочь получателям пособий, - сопровождать их в суды и помогать отстаивать свои права.