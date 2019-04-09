Мартышкин труд: как люди борются с животными за авторские права

Ведущим этологам и антропологам во всем мире хорошо известны эксперименты с приобщением животных к творчеству. Ученые десятки лет спорят о том, имеют ли животные абстрактное мышление и способны ли они осознавать сам творческий процесс. Среди наземных животных особенную склонность к живописи имеют шимпанзе и слоны, а среди водоплавающих – дельфины. Однако до сих пор остается открытым вопрос о том, кому принадлежат права на произведения, созданные животными. В преддверии Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2019, который пройдет 10–12 апреля в Калининграде, «Российская газета» выяснила, имеют ли животные право на творчество и как нужно относиться к их попыткам приобщиться к искусству.

В 1964 году на художественной выставке в Гётеборге представили картины художника-авангардиста Пьера Брассо. Публика и критики были в восторге от этих работ. Их назвали лучшей коллекцией в экспозиции. Одна из картин была куплена известным коллекционером. Про Пьера Брассо и его работы написал авторитетный искусствовед и обозреватель Göteborgs-Posten Рольф Анденберг.

А потом выяснилось, что автором всех этих шедевров авангарда был четырехлетний шимпанзе Питер из зоопарка шведского города Бурос. Мистификацию придумал журналист одного шведского таблоида. Ему всего лишь хотелось проверить, могут ли художественные критики отличить работу настоящих мастеров от мазни обезьяны.

Но этот розыгрыш потянул за собой, как это часто бывает, совершенно другие проблемы. Кому принадлежат авторские права на произведения, созданные животными? Может ли хозяин животного извлекать из работ своего подопечного прибыль?

Все действия животных – это собственность их хозяев, не имеющая никакой художественной ценности, считает доктор биологических наук, известный ученый-зоолог Николай Дроздов. «Право собственности мы еще обезьянам не передавали. Это же животное. Когда человека лишали права собственности, было рабовладение. С этим покончено. Но мы же не будем идти дальше и давать животным право собственности. Если обезьянка пощелкала фотоаппаратом, это не значит, что она создала авторское произведение», – сказал Николай Дроздов.

По словам ученого, животные, в отличие от людей, ни о чем не думают, когда к ним попадает фотоаппарат или кисть. «Человек хочет что-то выразить, когда фотографирует или рисует. Обезьяна просто щелкает и малюет. Какое отношение это имеет к художественному образу? Даже если вдруг в одном из этих кадров окажется красивый цветочек, это не значит, что она выбирала этот кадр».

Шимпанзе Питер не единственный хвостатый художник. Биолог Десмон Моррис еще в конце 50-х годов занимался обучением обезьян живописи в рамках своей научной работы и собрал сотни картин, написанных приматами.

Почти в каждом зоопарке мира есть свои мастера кисти и красок.

Слоны Таиланда и Шри-Ланки рисуют автопортреты. Афалины и белухи из многочисленных дельфинариев предпочитают абстрактную живопись.

В течение полувека вопрос с авторскими правами на произведения, созданные животными, не имел юридических аспектов. Зоопарки продавали картинки слонов, дельфинов и обезьян в качестве сувениров. Ученые-этологи, занимающиеся вопросами поведения животных, демонстрировали картины своих подопечных в рамках научных проектов.

Все эти истории не имели никаких последствий и не привлекали к себе внимание ни журналистов, ни юристов. А если сведения и просачивались в прессу, то рассматривались только как забавный казус.

Все изменилось в 2011 году. Тогда британский фотограф Дэвид Слейтер отправился в заповедник Тангкоко в Индонезии снимать хохлатых павианов. Павианы оказались животными очень общительными, любопытными и быстро обучающимися. В какой-то момент Слейтер оставил обезьян наедине со своим фотоаппаратом, закрепленным на штативе, и павианы… сделали серию селфи!

Самым известным стало фото улыбающегося павиана Наруто.

Вокруг этого снимка и разгорелся чудовищный скандал. Слейтера обвинили в том, что он не имеет авторских прав на изображение, поскольку фотография сделана обезьяной. Работа Слейтера была размещена в архиве бесплатных изображений.

Слейтер попытался доказать свои авторские права, утверждая, что это он создал ситуацию, при которой павиан Наруто сделал селфи.

Юридическое разбирательство длилось достаточно долго. В 2014 году бюро авторского права США постановило, что снимок, сделанный не человеком, в принципе не может являться объектом авторского права.

Едва Слейтеру удалось удалить снимок из бесплатного архива, как в спор за авторские права павиана Наруто вступили активисты организации РЕТА («Люди за этичное обращение с животными»). Они подали в суд на фотографа. Павиана в суде представлял приматолог Антье Энгельхардт.

Дело «Наруто против Слейтера» растянулось на три года. В конце концов апелляционный суд Сан-Франциско принял решение в пользу Слейтера, но постановил, что фотограф должен перечислять 25% прибыли от продажи обезьяньего автопортрета благотворительным организациям, которые защищают природу.

Эта история поставила точку в пятидесятилетнем споре за авторские права на художественные произведения, созданные животными. Сегодня в большинстве стран мира действует негласное правило, пока еще не закрепленное законодательно, по которому животное не может быть признано юридически ответственным за свои поступки. Поэтому его художественное произведение, будь то картина, музыка или снимок селфи, является общественным достоянием.

Но это правило входит в противоречия с остальными законами и правовыми нормами, по которым животное является собственностью и ответственность за его поведение несет хозяин. Например, если собака кого-то укусила, за это оштрафуют хозяина собаки. А если та же самая собака нарисует картину или напишет стихи? Почему хозяин не вправе заниматься реализацией творчества своего питомца?

Кому-то эти битвы за авторские права животных могут показаться высосанными, что называется, из пальца. Действительно, сложно себе представить, что те же слоны или дельфины обратятся в патентный суд, доказывая свое авторство на картины. Пусть сначала докажут наличие у них разума, интеллекта, сознания. Пусть докажут, что их картины – результат творчества, а не успехи дрессировки. В конце концов, даже не все созданное человеком охраняется авторскими правами. Географические карты, например, государственные символы и знаки, фольклорные произведения. По этой же причине авторские права не признаются за программами искусственного интеллекта, создающими музыку или обрабатывающими фотографии.

Но то, что сегодня нам кажется смешным, нелепым или совершенно невозможным, завтра может стать обыденной реальностью. За примерами далеко ходить не надо. Еще совсем недавно, каких-нибудь 140 лет тому назад, коренным жителям Северной Америки, индейцам племени омаха, пришлось в суде доказывать, что они… люди.

Историческое судебное разбирательство состоялось в 1879 году в крупнейшем городе штата Небраска – Омахе. Зал был переполнен: светская публика, военные, журналисты. На заседание съехались все юристы штата и все крупные бизнесмены Востока. Вел заседание судья Данди. Адвокатом, защищавшим права индейцев, был юрист Поплтон. Племя представлял вождь – Стоящий Медведь.

Речь адвоката заняла два дня. Поплтон в общей сложности говорил 16 часов. Когда суд подошел к концу, всем в зале стало ясно, что индейцам не удастся отстоять свои гражданские права. Но тут слово взял вождь племени. Глядя судье прямо в глаза, он сказал: «Эта рука не цвета твоей, но если я уколю ее, кровь будет течь, и я буду чувствовать боль. Кровь того же цвета, что и у тебя…» Когда вождь закончил свою речь, дамы в зале плакали. Только через два дня судья Данди вынес свое знаменитое решение: индеец является человеком и имеет право на защиту законом.

Благодаря этому историческому решению сто тысяч индейцев штата Небраска получили гражданские права. Затем таких же прав добились потомки африканских рабов.

Возможно, что в истории с авторскими правами на произведения искусства, созданные животными, тоже когда-нибудь наступит прорыв. Первые шаги к этому уже сделаны. Почти во всех странах Евросоюза права животных защищены Конституцией. А в Испании некоторым видам обезьян – гориллам, шимпанзе и бонобо – предоставлены юридические права.

«Если произведение создало животное и его хозяин не приложил каких-либо творческих усилий для создания этого произведения, авторские права не могут ему принадлежать», – заявил юрист фирмы «Ильяшев и Партнеры» Мурад Ахмедов.

«Произведение, созданное животным, считается общественным достоянием, и ни хозяин животного, ни владелец аппаратуры, с помощью которой животное создало произведение, не может предъявлять требования о нарушении исключительных прав к лицам, использующим это произведение», – объяснил Мурад Ахмедов.

Эксперт напомнил, что Россия – участница Женевской конвенции об авторском праве 1952 года и Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 года. Оба договора устанавливают связь между объектами авторских прав и личностью автора этого объекта. «Он может быть как гражданином, так и негражданином страны, но обязательно является человеком», – сказал юрист.