2019-04-09T20:13:01+03:00
Звезды

Мама Наташи Королевой вызвала оторопь

Поклонники оцени борщевой набор на голове у Людмилы Порывай
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наша веселая семейка жжет!", - уверенна Наташа Королева.Наша веселая семейка жжет!", - уверенна Наташа Королева.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Мама Наташи Королевой поразила поклонников неожиданным образом. 73-летняя Людмила Порывай появилась на публике в съедобной шляпке.

"Собственными руками зять смастерил теще эксклюзивный головной убор! Так что к цвету борща на голове у моей Маман появился еще борщевой набор в виде эффектной шляпки! Наша веселая семейка жжет!", - подписала видео с мамой Наташа Королева.

Рассказывая о шляпе, которая содержала компоненты для борща (морковь, лук, свекла, листья капусты), Людмила Порывай заявила, что ее собственноручно смастерил любимый зять Тарзан в благодарность за вкуснейший тещин борщ с пампушками, который она первым делом сварила, прилетев в Москву и США.

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Зять смастерил теще шляпку
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Поклонники были явно не готовы к такому. Заслуженная артистка Украины, дирижер хоровой капеллы "Свиточ" у одних вызвала оторопь, другие же восхитились ее чувством юмора.

"Борщ, шапочка на голове", "Смешно и почему-то неприятно смотреть на нее", "Что только не делает это семейство для известности. Без штанов прыгают на сцене. Овощные корзины на голову сооружают. Интересно, что дальше?", "Ей осталось только кусок мяса на голову одеть и будет все супер", "После пластики смотреть жалко, что за лицо? На себя не похожа", - гневаются одни.

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Людмила Порывай - дирижер и заслуженная артистка Украины
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А другие пришли в неописуемый восторг: "Какие вы девочки классненькие", "Головной убор отпад", "Вы всегда с мамой в тренде", "Наташа, ваша мама затмила вас, почему отстаете?", "Попросите мужа, пусть вам сделает шляпку в виде подсолнуха, вам должно пойти", "Мама-Люда - главная мама страны", "Столько молодости в ней, задора, озорства, дай Бог нам всем не растерять с годами эту детскость!"

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Вместе с мамой Людой
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Напомним, мама Наташи долгое время живет в США, но в последние годы часто приезжает в Россию. Она участница многих телепередач и шоу-программ.

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Очень яркие Наташа Королева и ее мама
1466 отметок «Нравится»440 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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