"Я тебя прошу! Хватит!": Наташа Королева боится, что сын станет стриптизером

Популярная певица Наташа Королева откровенно рассказала о ревности в семье. При этом артистка бурно отреагировала на вопрос о том, что она скажет, если ее сын решит пойти по стопам отца и тоже стать стриптизером.

Ведущий программы "Международная пилорама", режиссер Тигран Кеосаян расспросил свою гостью Наташу Королеву о том, легко ли быть женой стриптизера. Артистка призналась, что спокойно относится к работе мужа и никаких трудностей у нее с этим нет. Напротив, Сергей, по словам певицы, является родоначальником в этой сфере, и она им гордится.

koroleva__star Королева подчеркнула, что она мужа не ревнует

Королева подчеркнула, что она мужа не ревнует, а он как раз всегда волнуется. "Он меня даже больше ревнует, нежели я его. Я спокойно отношусь, а он так иногда поглядывает за мной, чтобы на горизонте никто не появился", - заявила певица.

Также ведущий задал Наташе главный вопрос, "который мучает всех": "У кого грудь больше - у тебя или у мужа?". В ответ она рассмеялась: "Я и сама часто задаюсь таким вопросом. Но в этой «гонке грудей» я все же лидирую".

tarzan___official Муж Наташи Королевой ждет весну

На вопрос Тиграна Кеосаяна, как она отреагируешь, если однажды сын заявит, что решил пойти по стопам отца и стать стриптизером, Наташа Королева на секунду замолчала, а потом эмоционально и со смехом ответила: "Не накаркай, я тебя прошу! Хватит!".