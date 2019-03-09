Дефиле Юдашкина в Кремле: Бюст Наташи Королевой заковали в доспехи

Как всегда, первый ряд модного показа Валентина Юдашкина украшает политическая элита: Светлана Медведева, Сергей Нарышкин, Андрей Крайний и многие другие.

Неподалёку расположился эстрадный и актёрский цех: вдова Иосифа Кобзона Нелли, Дмитрий Дюжев с женой, 29-летняя спутница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, Татьяна Михалкова. Все вышеперечисленные не только приятельствуют с маэстро моды, но и его давние клиенты.

Новая коллекция кутюрье пришлась по вкусу светским дамам.

- Я бы купила абсолютно все платья! Только Валентин может так изысканно подчеркнуть женственность и сексуальность. Мне очень понравилось красное платье с воланами. И конечно же, свадебный наряд. О таком мечтает каждая невеста. И я не исключение, - делится с "КП" певица и звезда телевизионных шоу Анна Калашникова. Красотка намекнула, что готовится к свадьбе. Правда, имя жениха пока не рассекретила.

Анна Калашникова призналась, что хочет свадебное платье от Юдашкина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дефиле предшествовал концерт. Знаменитости выходили на сцену в костюмах от кутюрье. Правда, Филипп Киркоров и Николай Басков немного нарушили этот порядок. Артисты отвечали за конферанс вечера, поэтому пели в костюмах от Юдашкина, а вели концерт в нарядах из своего гардероба.

Модный конфуз: Филипп и Николай в одинаковых костюмах от Дольче.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тут-то и случился модный конфуз. Филипп и Николай, не сговариваясь, вышли на сцену в одинаковых алых костюмах из последней коллекции Dolce Gabbana.

Впрочем, артисты отнеслись к этой неловкости с юмором и общались вполне доброжелательно.

- Лучшие ведущие страны! Дорого! - отрекламировал за кулисами свой дуэт с Николаем Басковым Филипп Киркоров.

На короле эстрады тот самый золотой плащ от Валентина Юдашкина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Король российской эстрады признался, что в его гардеробе хранится целый склад эксклюзивных нарядов от Юдашкина.

- В самом начале моей карьеры Валентин был автором всех моих сценических костюмов,-рассказал Филипп Киркоров. - У Вали были невероятные связи в Париже: он там доставал материалы, аксессуары. Это сейчас за деньги можно все. А тогда даже если и были средства, но ничего нельзя было купить.

В гардеробе Светланы Медведевой тоже есть костюмы от кутюрье.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И по сей день он держит марку. Посмотрите на его новую коллекцию. Юдашкин-мастер, гений. Художник с большой буквы. Народный художник. Горжусь, что он мой друг. Я сегодня пел в золотом плаще от Юдашкина. У меня все костюмы, созданные руками маэстро, хранятся в гардеробе. Спасибо моему папе, который сохранил все эти уникальные наряды.

Филипп Киркоров приехал на дефиле один, без своей семьи.

- Дети ждут дома. Подарил Алле-Виктории на 8 Марта лего-шахматы. Она у меня умная девочка, шахматистка,-поделился с "акулами пера" артист.

Рассказала о своей дочке и Юля Савичева, которую Валентин Юдашкин в этот вечер нарядил в чёрное мини.

- Дочка любит танцевать и читать книги,-поделилась с журналистами Савичева.-Гаджеты мы стараемся пока прятать.

Юлия Савичева.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот ГлюкOZA и Кристина Орбакайте удивили новым имиджем.

Кристина вышла в мини-платье, подчеркнувшим стройные ножки, и с новой стрижкой - каре, разбавленной розовыми локонами.

Валентин Юдашкин много лет дружит с семьёй Кристины Орбакайте.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А ГлюкОZу, честно говоря, не признали даже коллеги. Певица осталась блондинкой, но зачем -то выкрасила чёлку в черный цвет.

ГлюкOZу не узнать с темной челкой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наташа Королёва осталась верна своему образу секс-символа 90-х. Валентин Юдашкин облачил аппетитные формы "Русалки" ультра-мини, заковав шикарный бюст Наташи в серебристую кольчугу. Не знаю, как ей это удаётся, но в свои 45 Королева выглядит так же, как и двадцать лет назад.

Наташа Королева в образе «Зены -королевы воинов».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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