Надежность Рунета будет обеспечена дублем

9 апреля 2019 года профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять во втором чтении проект закона о защите Рунета от внешних угроз отключения.

Его инициаторами стали сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Отношение к их инициативе неоднозначное. Одни воспринимают ее как создание независимой инфраструктуры для надежной работы интернета, другие видят в этом риск отлучения российских интернет-пользователей от мировых ресурсов. Ответ пессимистам 8 апреля дал президент Владимир Путин, который в послании участникам X Российского форума по управлению интернетом прямо заявил: «мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов».

-Речь в законопроекте идет не о суверенном интернете, а о безопасности Рунета с точки зрения внешнего влияния, создании дублирующей, или резервной инфраструктуры, - прокомментировал директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере инженерно-коммуникационных технологий Илья Массух, - Например, мобильная телефонная связь придумана не в России, однако мы сегодня имеем систему связи, которая не зависит от зарубежных компаний и государств. То же надо сделать и в интернете. Я всегда критически отношусь к тратам на безопасность, но в данном случае они вполне оправданы: через интернет за несколько дней проходит гораздо больше денег, чем потребуется на создание дублирующей инфраструктуры. И в результате сознательного или случайного отключения потери экономики составят колоссальные суммы.

Сколько же стоит день интернета? Компания NetBlocks разработала он-лайн калькулятор, на котором можно посчитать финансовый урон экономике разных стран в случае блокировки интернета или отдельных сервисов. Отключение России от Сети на одни сутки обойдется в 20 млрд. рублей. Это примерно столько же, сколько необходимо на реализацию закона в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Что будет, если отключат, и возможно ли это?

Корневые серверы находятся за рубежом, поэтому отрезать Россию от интернета технически возможно. В чем ничего хорошего для всех нас нет. Отвалятся практически все сервисы: госуслуги, он-лайн магазины, такси, игры, бронирование. И денежки тоже тю-тю: банковские карты станут просто куском пластика.

Именно поэтому и предлагается подключение операторов связи к национальной системе DNS, которая будет гарантировать доступ к Рунету, даже если остальные мировые ресурсы нам отключат извне. Отечественное шифрование будет использовано параллельно с уже действующими системами, и при сбое или отключении от зарубежных сертификатов, российское продолжит функционировать. То же касается системы адресов корневых серверов.

Кроме того, будет создан центр мониторинга, который в случае нештатных ситуаций будет координировать взаимодействие операторов связи. Сегодня они занимаются этим самостоятельно. При этом управление сетями связи будет оставаться полностью в руках операторов связи.

Как видим, Россия остается частью мирового интернет пространства, но благодаря дублю обеспечит надежность Рунета.