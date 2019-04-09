2019-04-09T20:45:34+03:00
В мире

Чиччолина разорена и одинока

В интервью итальянскому журналу бывшая порно-актриса и депутат рассказала, что распродает свое имущество, чтобы выжить, и мечтает о настоящей любви
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Чиччолина говорит, что ее разорили суды с бывшим мужемЧиччолина говорит, что ее разорили суды с бывшим мужемФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Об Илоне Сталлер, знаменитой итальянской порно-актрисе Чиччолине, которая когда-то даже стала парламентарием, давно никто ничего не слышал. А в последнем номере итальянского «Vaniti Fair» вышло интервью с ней, в котором она жалуется на свою тяжелую жизнь. Все ее сбережения растрачены, ей практически не на что жить и приходится распродавать все свое имущество.

- Я продаю даже мое зеленое платье с итальянским флагом, в котором я попала в парламент. - рассказывает бывшая «звезда». - С моей точки зрения, на аукционе оно может стоить миллион евро.

Это то самое трехцветное платье, которое когда-то в 1987 году наделало шума, так как журналисты разглядели, что под ним нет белья, а когда спросили ее, почему она не надела трусики, она ответила, что не видит в этом смысла. Именно в этом платье она дебютировала как политик, представитель Радикальной партии, первая из порнозвезд в западной истории, избранная в органы власти.

- Я выставила на продажу мой 250-метровый пентхаус в Кассии, где я держала стаю белых голубей и гуся, а также бенгальского тигра. Я никогда не выпускала его, потому что однажды, когда он был маленьким, на игровой площадке укусил девочку, но без последствий. А еще однажды, уже будучи взрослым тигром, он упал с балкона и сильно поранился, мне пришлось отправить его в частную клинику на лечение. В конце концов я должна была его отдать.

Также на продажу выставлен и белый рояль, по предварительным оценкам, его цена около 30 тысяч евро. Ну и конечно, Чиччолина продает свое бывшее в употреблении белье, но без выдачи квитанции. О чем она отдельно иронизирует: «Хотелось бы знать, нужно ли мне платить НДС с продажи своих трусиков?»

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Чиччолина говорит, что ее разорили суды с бывшим мужем, американским художником Джеффом Кунсом, причем он не выплатил ни копейки алиментов на сына.

Ее фанаты в инстаграм тут же стали предлагать различные варианты заработка бывшей порно-звезде. Например, по их мнению, она может предложить услугу «Съесть пиццу с Чиччолиной» или «Сыграть в шахматы с Чиччолиной».

Сейчас она подаетв суд на Sotheby's за продажу работ с ее изображением и без оплаты прав на ее изображение. И надеется, что сможет получить от галереи 20 миллионов евро, а на них откроет СПА-центр с фитнесс-клубом, ресторан и клуб на свое имя, а также «очень хороший отель».

В интервью 67-летняя актриса признается, что очень одинока.

- Я давно не была влюблена. И не занималась любовью уже больше трех лет. Я делаю это дома, сама с собой, своими руками и какими-то мелкими предметами. А с мужчинами — нет. Знаете, они даже не пытаются. Они думают, что никто знает, что мне нужно, что у меня какие-то особые запросы. А ведь я такая же женщина, как и все. И я не хочу того, кто просто желает попробовать знаменитую Чиччолину, а затем исчезает без следа. Я хочу серьезного человека, кого-то, кто полюбит меня по настоящему.

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Пять удивительных фактов из биографии Чиччолины

26 ноября 1951 года родилась актриса Илона Сталлер. Известная миру как Чиччолина, она успела не только сняться в десятках фильмов для взрослых, но и попробовать свои силы в политике. Мы вспоминаем самые неожиданные эпизоды из биографии дивы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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