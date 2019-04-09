Алексей Кушнир: Наши школы выпускают говорящие головы, а западные готовят к жизни после школы

- Как мотивировать ребенка учиться — своим примером, как педагог, демонстративно показавший максимальный результат перед своими школярами?

- Для личности очень важен процесс роста. Движения. И первое техническое средство которое должен обеспечить учитель — оперативная, информативная, очень удобная для пользования обратная связь. Ученик должен знать, насколько он вырос за день, за неделю.

- За месяц, за год?

- Да! И оценка "два", "три" или "пять" показывает , что ты лучше Васи и хуже Пети, но она практически ничего не говорит тебе о том, насколько ты превзошел самого себя. И потому там, где я могу влиять на учебный процесс, я организую оценку в виде многобалльной системы.

- Как она работает?

- В ней отслеживается не абсолютный результат ученика, а разница между "был" и «стал». Объяснить эту модель оценивания легче всего на отжиманиях. Сегодня, например, отжался 5 раз, а через неделю - уже 10 раз. Мой прирост — 5 отжиманий, я улучшил свой результат в два раза! А Вася отжимается 55 раз, но за неделю он вырос до 56. Он прибавил одно отжимание. Так вот чемпионом являюсь я, который прибавил в два раза. Хотя абсолютный результат у меня ниже, чем у оппонента. Система удобная для пользования.

- Меняете смысл?

- Смысл, систему координат - и перестаю сравнивать детей друг с другом. Так возникает новая образовательная среда. Не хочу ее идеализировать. В ней есть риски, возможно. В учебе почти невозможны коллективные форматы — только личный результат. Как только мы меняем систему оценивания, возникает новый мотив: я работаю над собой. И чем больше я работаю над собой, тем выше шансы у меня побить чей угодно рекорд. Именно в части роста над собой.

- А нет ли тут некоего противоречия?

- Тут есть дидактически интересная ловушка. Если работаю над собой эффективно — отжимаюсь 150 раз или решаю 40 задач за урок, то приближаюсь к пределу возможностей. Когда совершить прыжок над собой уже очень трудно, почти нереально. А какой-нибудь аутсайдер легко меня обойдет по параметру роста. И получается, что лидеры постоянно меняются. И ученик, который находился на задворках истории, как только создаем ему мотивирующую среду, получает шанс однажды стать чемпионом. А тот, кто перестал работать над собой - все, он уходит.

- Получается, вы и сильным ребятам не даете застаиваться...

- И слабым даем шанс быть чемпионами.

Другой ход - вывод образовательной деятельности в область политехническую, производственную. Образование только ради знаний — интерес к нему теряется быстро. В глазах ребенка это выглядит бессмысленно. К чему мне изучать эти формулы: они мне никогда не пригодятся? Даже у пятиклассника возникает этот императив: «А зачем мне это надо?».

- А если образование становится политехничным?

- Наша школа уничтожила весь политехнизм. У нас школа зациклена на баллах за знания, а западная ориентирована на эффективность ученика после школы. У них качество образования - качество человеческого капитала. И фундаментально меняется мотивация и ценность образовательного процесса. А мы выпускаем хорошо говорящую голову.

- Остались в стране школы политехников?

- В Екатеринбурге неделю назад завершили конкурс имени Макаренко очередной. Таких школ осталось совсем мало, но они приезжают — те, у кого есть свой производственный процесс. Это общепедагогический инструмент огранки человеческой личности. Дети, которые включены в реальное производство, у которых есть опыт созидания — они учатся совершенно с другим настроением. Они хорошо понимают, зачем им нужно это, а зачем то. И даже маленький человек отлично видит межпредщетность, и принимает её, и работает в ней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков: Об изменениях в приеме в вузы, зарплатах преподавателей и «призыве» молодых ученых

Обозреватель «КП» Александр Милкус пригласил в гости в редакцию «Комсомолки» человека, который в правительстве отвечает за развитие вузов и академических институтов (подробности).