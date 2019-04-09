Зоозащитники, которые на днях разговорились с жительницей Москвы на одной из станций стерилизации сначала не поверили своим ушам. Женщина рассказала, что принесла на операцию кошку, но не свою, а соседскую и что таких бедолаг в квартире москвича еще как минимум 59 штук. Волонтеры решили навестить любителя усатых полосатых и ахнули. Дверь открыл 71-летний мужчина, вокруг которого просто кишели коты и кошки. Даже сосчитать их было не просто.

- Их более шестидесяти. И тут речь вовсе не про счастливых животных, которые обрели дом. Почти все коты больны: уши чёрные (возможно ушной клещ), они их расчесывают до крови и язв. В квартире все стены и мебель в брызгах от крови. У кого-то нет глаза, у кого-то бельмо (пелена), у кого-то непонятное образование на языке, - описала жуткую картину зоозащитница Анастасия.

По словам мужчины, на содержание животных он тратит почти всю свою пенсию, но денег все равно не хватает. Объяснить, откуда взялось столько кошек, он так и не смог. Он уверяет, что раньше их было всего пять. С этими пятью любимицами он не готов расстаться. А вот остальных рад отдать в добрые руки, если такие найдутся.

В квартире московского пенсионера зоозащитники насчитали более 60 кошек и котов

Кстати, в квартире мужчина живет не один,а с 93-летней материю. Женщине соседство с таким количеством кошек тоже не в радость. Мы уже не говорим про соседей, которые уже не знают куда жаловаться на неприятный запах во всем доме.

Сейчас волонтеры пытаются хоть как-то помочь семье и кошкам, которых надо лечить.

- Планируем стерилизовать животных и найти для них новых хозяев, - рассказала Анастасия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/702184" frameborder="0"></iframe> В квартире московского пенсионера зоозащитники насчитали более 60 кошек и котов.

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