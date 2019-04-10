Ради восточной красавицы Цекало забыл всех бывших

В стране не так много продюсеров, чьи имена у всех на слуху, и Александр Цекало - один из этих редких счастливчиков. Причем знаменит он не только своими проектами (шоу «Прожекторперисхилтон», «Минуты славы», сериалы «Мажор» и «Метод»), но и любовными похождениями.

Месяц назад 58-летний Александр женился в четвертый раз. Его избранница - художница и актриса Дарина Эрвин (настоящая фамилия - Сапарова). Родом из Казахстана, жила в США, где снялась в нескольких малоизвестных фильмах и сериалах. Восточная красавица на 20 лет моложе знаменитого супруга, стала для него эталоном женственности и красоты. На днях продюсер впервые разоткровенничался с журналистами о своих чувствах.

- Любовь раздвигает горизонты, меняет траекторию, цвет, вкус, - дрожащим голосом признался артист в эфире канала «Культура». - Я это сейчас знаю, как никто другой. Я очень люблю Дарину. Это как наркотик, но только естественный, который нельзя купить. Для меня это главное. И что там было позади, не важно.

А ведь позади у Цекало - богатая личная жизнь. Вопреки стандартным представлениям о мужской красоте Цекало при росте 167 см и весе под 100 кило всегда был окружен женщинами.

«Комсомолка» вспомнила, с кем был он счастлив до экзотической красавицы Дарины Эрвин (рост - 173 см).

Алена Шиферман

Первая: Алена Шиферман

В далеком 1979 году 18-летний Александр сколотил свой первый коллектив - квартет «Шляпа», солисткой которого стала киевлянка Алена Шиферман. А уже через год этот профессиональный союз перерос в брачный. Певица убедила супруга поступить в цирковое училище, из родного Киева они перебрались в Одессу. Паре выделили комнату при местной филармонии, Шиферман обустраивала их скромный быт. Но когда молодой муж попал в театральный коллектив «Шарж», очень популярный в Одессе, это разрушило их брак.

В «Шарже» работала Лолита Горелик, ныне известная как Милявская... В середине 80-х Алена и Александр развелись. Как сложилась жизнь первой супруги Цекало, неизвестно. Поговаривали, что она уехала за границу.

Лолита МилявскаяФото: Анатолий ЖДАНОВ

Вторая: Лолита Милявская

Когда Лолита повстречалась с будущим супругом, она тоже была несвободна, но сразу расставаться с мужем не стала. Покорять Москву супруги рванули втроем (!) с Александром Цекало. Там Лола и Саша создали кабаре-дуэт «Академия» и многие годы скрывали, что их связывает что-то большее. Популярность к дуэту пришла, после того как их «Тома-Тома» прозвучала на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой.

Поженились влюбленные уже на закате отношений в 1999 году и через год разбежались, хотя на самом деле эти отношения длились 12 лет. Дочь, которую Милявская родила в браке с Цекало от другого мужчины, получила фамилию продюсера.

Третья: Виктория Галушка

С третьей официальной супругой, родной младшей сестрой певицы Веры Брежневой, Цекало познакомился в 2007 году на показе мод. Вика по образованию медсестра, но по профессии не работала, тяготела к модному миру. Виктория какое-то время скрывала знакомство с телезвездой даже от Веры, прекрасно с ним знакомой. Но в 2008 году, когда Галушка была на 5-м месяце беременности, пара поженилась. У них родились дочь Саша, сейчас ей 10 лет, и сын Миша - ему 6 лет.

Развелись супруги в прошлом году.