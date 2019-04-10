Эй, ученик, посмотри на меня, делай, как я!

Александру Задорину 28 лет. Он из закрытого челябинского города Озерск. Преподает химию и математику в местном лицее. Вообще окончил МГУ, но работе в столице предпочел работу в родном городке. Педагог он нескучный, рассказывает о сложном простым языком, дает ученикам больше, чем написано в учебнике.

«- Как сила называется, которая тянет вверх шар? Как мужика этого звали?

- Ньютон?

- Почти, только тот, кто нужен, 2300 лет тому назад жил.

- Лоренц?

- Архимед!

- А-а-а, точняк! Архимедовы углы во все стороны равны!

- Пифагоровы штаны во все стороны равны!»

Это цитата из блога Александра. Там учитель пишет забавные заметки о своей работе.

Недавно Александр пошел на научный эксперимент - решил сдать ЕГЭ наравне с учениками.

- Чтобы иметь моральное право требовать со своих учеников знания всех тем! Надеюсь, что теперь у них будет еще больше доверия ко мне, - рассказывает Задорин.

В 2007 году, сам, будучи выпускником, Александр сдал химию на 86 баллов. Высокий результат, но, по мнению молодого педагога, недостаточный для преподавателя.

- Мне бы не хотелось, чтобы дети подтрунивали надо мной, что они сдали экзамен на большее количество баллов, чем я.

Александр писал экзамен по химии с теми, кто сдает его досрочно. А заодно получил эффект, который «успел подействовать» на ребят, чтобы они смогли подтянуть знания до лета. Решал тест 1 час 20 минут, хотя на экзамен отведено 3 часа 20 минут.

Вчера стали известны результаты. Александр набрал 100 баллов!

И стал вторым стобалльником в Челябинской области.

А первой была Анна Плоцинская из Магнитогорска, получившая максимальный балл по литературе.