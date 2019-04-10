Ощипанный дрон...

Человек скоро станет лишним в воздушных схватках и «работе по земле». В Минобороны России эту тенденцию давно уловили. Государство выделило деньги на создание целой линейки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - от легких до тяжелых. С самым тяжелым (по разным данным, от 20 до 25 тонн) все в полном порядке - «Охотник-Б». Им занимаются профессионалы ОКБ «Сухой» и «МиГ».

А вот с «просто тяжелым» (масса 5 тонн) ударно-разведывательным беспилотником «Альтаир» происходят удивительные вещи...

ПРОФЕССИОНАЛЫ С НОСОМ

В уже далеком 2011 году, когда для Израиля и США применение боевых дронов где-нибудь в Афганистане или Сирии стало обычной практикой, российское военное ведомство тоже решило обзавестись собственными беспилотниками. Подготовили техзадание, определили бюджет и начали искать исполнителя.

Однако ответственное дело доверили не профессионалам из ведущих авиационных КБ, а так - кто дешевле возьмет. Видимо, это решающее обстоятельство и стало причиной того, что выбор пал на казанское ОКБ им. Симонова (на тот момент ОКБ «Сокол»), которое до того занималось лишь созданием авиационных мишеней.

Уже в 2014 году компетентные органы поняли, что с казанским беспилотником что-то идет не так.

«Возможными фигурантами дела в процессуальных статусах от свидетелей до обвиняемых могут оказаться депутат Государственной Думы, его дочь, зять и директор оборонного предприятия из Казани, - сообщали «Новые Известия». - Так, Ринат Шамильевич Хайров с 2007 по 2010 год работал в Министерстве обороны, а впоследствии был избран депутатом Госдумы (в настоящее время является членом Комитета ГД по обороне)».

Обратим внимание, что Ринат Хайров сейчас входит в Комитет Госдумы по обороне!

Так или иначе, по заключенному в 2011 году контракту ценой около миллиарда рублей ОКБ «Сокол» должен был провести все необходимые исследования, а также собрать два прототипа для испытания. В 2014 году была открыта вторая часть проекта - опытно-конструкторская работа (ОКР) «Альтиус-О» объемом уже 3,6 млрд рублей. Согласно заданию до конца 2018 года исполнитель должен был выкатить заказчику на полигон два опытных экземпляра тяжелого БПЛА «Альтаир».

По окончании 2018 года «Сокол», он же ОКБ им. Симонова, потратив практически 4 миллиарда, заявил о недостаточности финансирования и контракт сорвал. Ни денег, ни прототипа…

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

А вот в Счетной палате, МВД и ФСБ уже в 2017 году знали, что никакого БПЛА ОКБ им. Симонова не сделает.

В 2009 году дочь Хайрова Эльсина вышла замуж за питерского предпринимателя Дмитрия Цветкова. В 2010 году бизнесмен получил британское подданство.

«По данным следствия, из поступивших от Минобороны средств под видом договорных отношений 490 млн рублей были перечислены на счет британской компании Hegir Advisory Limited, контролируемой самим Цветковым и его женой Эльсиной, ставшей гражданкой Великобритании в 2013 году, которая на момент тех событий была еще и директором компании, зарегистрированной в Великобритании, - уточняют «Новые Известия». - Согласно договору Hegir Advisory на данные средства должна была частично разработать (или заказать разработку) беспилотника в немецких компаниях и институтах. Как впоследствии выяснилось, Гомзин (гендиректор ОКБ им. Симонова. - Ред.) просто передал Цветкову отечественные разработки многолетней давности ученых КНИТУ-КАИ, доработанные его же собственной командой, которые были переведены Цветковым на английский язык и поданы как результаты якобы проделанных работ. Получается, что секретные военные разработки из России «гуляли» где-то между Англией и Германией! Правда, обнаружить в них креатив европейских инженеров не удалось...»

«В связи с тем, что одна фирма Эльсины Хайровой - Hegir Advisory Limited - уже засветилась в черных списках российских контролирующих органов и сделки с ней Гомзин проводить не мог, на ее месте появляется другая. Hegir Advisory Limited волшебным образом превратилась в EK Group Limited, с той же Эльсиной Хайровой во главе, которой в 2015 году Гомзин со счетов своего КБ отправляет еще 3 миллиона евро, - сообщил детали операции информационный портал Mos.news. - И в этот раз для вывода средств использовалась сложная транзитная схема... Из России Гомзин перевел деньги в Германию, якобы за поставку движков для «Альтаира». Потом Гомзин и Цветков убедили руководство немецкой компании перечислить 3 миллиона евро в Лондон для «продвижения проекта в Москве». Немцы соглашаются и переводят деньги на счета EK Group Limited, чудным образом преобразившейся из Hegir Advisory Limited, но с теми же бенефициарами и регистрационным номером компании». В скором времени ожидается принятие процессуального решения (возбуждение уголовного дела) и по этому эпизоду.

Любопытно, что следователи неоднократно обращались к заказчику, информируя их о выявленных фактах хищения средств, выделенных на разработку БПЛА. Однако заказчик так и не захотел признать себя потерпевшей стороной. Ну, перефразируя известного телеведущего: «Казалось бы, при чем здесь Хайров?»

Кстати, Гомзин и компания осваивали не только бюджет Минобороны. Есть еще более 800 млн рублей, которые Минпромторг выделил на разработку и создание оперативно-тактической беспилотной системы наземного и воздушного старта «Зеница».

«На эту разработку выделили более 800 миллионов рублей, - цитирует источник «Новые Известия». - Но на самом деле это почти копия серийно выпускаемой тем же ОКБ мишени «Дань». «Зеница» заинтересовала органы потому, что был выявлен эпизод с перечислением 12 млн рублей на счет фирмы-однодневки ООО «Спутник» якобы за разработку программного обеспечения».

Супруги купили особняк в графстве Суррей в Великобритании.

КСТАТИ

«Дочка - взрослый человек»

Впрочем, уголовные дела против Гомзина, Цветкова и «депутатской дочери» идут ни шатко ни валко...

«8 апреля 2018 года Советский районный суд Казани принял решение об избрании меры пресечения Гомзину в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - сообщает «Независимая газета». - 8 мая 2018 года Верховный суд Республики Татарстан оставил решение районного суда в силе, но уже 21 мая обвиняемый Гомзин неожиданно был отпущен под подписку о невыезде».

Гомзин сейчас является единственным обвиняемым в истории с провалом госзаказа и выводом средств. Хотя очевидно, что сделать это в одиночку он просто бы не смог.

«Английские издания The Daily Mail и The Sun сообщили, что Эльсина Хайрова, дочь депутата Госдумы от Татарстана Рината Хайрова, и ее супруг Дмитрий Цветков купили особняк в графстве Суррей в Великобритании, а также квартиру в Лондоне общей стоимостью ?32 миллиона, что в пересчете на наши деньги составляет 2,8 миллиарда рублей», - цитируем «Нашу версию в Татарстане».

Единственное их беспокойство - это попытка британских властей выяснить законность получения средств, на которые была приобретена вся эта роскошь. Пожалуй, будет очень странно, если в конечном счете средства, украденные из гособоронзаказа Министерства обороны, окажутся в бюджете Великобритании.

Ринат Шамильевич Хайров по-прежнему депутат Госдумы и член Комитета по обороне - одного из самых престижных и закрытых из-за секретности информации. Раздает интервью, что отец за дочь не в ответе и что это нормально, что у российского депутата-патриота дочь и зять - граждане страны, ведущей открытую антироссийскую политику.

«Моя дочка уже взрослый человек. У нее муж - бизнесмен, есть двое детей. После школы она вышла замуж и затем окончила университет в Лондоне (Вестминстерский. - Ред.). Они сейчас там живут своей жизнью», - отметил в интервью «БИЗНЕС Online» Ринат Хайров.