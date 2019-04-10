Почему стоит провести отпуск в арктических регионах России? Мы собрали веские причины.

И, кстати, Арктика – это не так уж далеко. В паре часов полета от Москвы уже Заполярье!

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Полет из Москвы в Мурманск: 2 часа

Увидеть полярный день – и почувствовать разницу между ним и знаменитыми питерскими ночами. Солнце реально не опускается за горизонт!

Погулять по берегу Северного Ледовитого океана в Териберке или на полуострове Рыбачий, сфотографировать лаконичные гранитные скалы и цветную тундру.

Побывать на экскурсии на первом в мире атомном ледоколе «Ленин» в Мурманске. Это единственный в мире подобный музей. Пришвартован ледокол в порту, откуда начинается Северный морской путь.

Съездить в гости к саамам – коренным жителям Кольского полуострова. Покормить северных оленей мхом-ягелем, согреться чаем из диких трав и послушать истории об идолах и шаманах.

Поймать семгу, кумжу, форель, щуку или хариуса в реках и озерах Кольского полуострова.

Официальный туристический сайт: murmantourism.ru

Круиз на полюс – не каприз

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Полет из Москвы в Архангельск: 1,5 часа

В Северном морском музее узнать о плаваниях поморов по Ледовитому океану и об экспедициях в Арктику XIX и XX веков (почти все они отправлялись из Архангельска, с того самого причала, где сейчас стоит музей), о полярных конвоях Второй мировой войны.

Совершить прогулку по Северной Двине на старейшем действующем колесном пароходе «Н. В. Гоголь».

Восхититься самыми северными в мире деревянными мельницами в деревне Кимжа – одной из самых красивых деревень России (официально!).

Увидеть белых медведей, моржей, а может, даже нарвалов в круизе на острова национального парка «Русская Арктика» – Новую Землю и Землю Франца-Иосифа. Это территория Архангельской области, хотя стартуют круизы из Мурманска или Норвегии.

Беломорские водоросли попробовать на вкус (с ними пекут хлеб, делают чипсы и приправы, а на агар-агаре из водорослей – мармелад с морошкой, брусникой, черникой) или омолодиться с помощью кремов и обертываний с ламинарией и фукусом. Архангельскому водорослевому комбинату уже 101 год, водоросли и сейчас собирают вручную.

Официальный туристический сайт: pomorland.travel

Круиз на полюс – не каприз

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Полет из Москвы в Нарьян-Мар: 2,5 часа

Задуматься об истории и современности в Пустозерске – первом русском городе за полярным кругом, отмечающим 520-летие. Еще в XV веке на Печоре добывали нефть! Потом город опустел. В музее-заповеднике «Пустозерск» для туристов проложены водно-пешеходные маршруты.

Ближайший чум – в 7 км от Нарьян-Мара. Это не реальное стойбище оленеводов, а этнографический комплекс, посвященный традициям ненцев.

Полюбоваться цветущей летней тундрой и угоститься растущей там морошкой и клюквой.

Привезти домой оленьей колбасы или чипсов из оленины.

Официальный туристический сайт: visitnao.ru

Круизы в Арктику дарят уникальные впечатления. Чего стоит подойти на лодке к айсбергу, покормить северных оленей мхом ягелем, помахать в открытом море гигантам моржам, согреться чаем из диких трав, вдохнуть аромат летней тундры

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Полет из Москвы в Салехард: 3,5 часа

Пересечь полярный круг. Пешком! Салехард – единственный в мире город, стоящий прямо на полярном круге.

Переночевать в чуме под теплыми оленьими шкурами в гостях у ненецкой семьи. Или съездить в природно-этнографический комплекс в поселке Горнокнязевск на берегу Оби.

Сплавиться на катамаране по реке Собь. Вода в ней ледяная без всякого преувеличения.

Рискнуть – и пойти в поход на Полярный Урал. К водопадам, чистейшим рекам, ледникам и вершинам, где даже летом метель.

Познакомиться с мамонтенком Любой в музее имени Шемановского в Салехарде. В соседних залах увидеть археологические находки из городища Усть-Полуйское, которым уже две тысячи лет.

Официальный туристический сайт: visityamal.ru

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Полет из Москвы в Норильск (речь об Арктике, летим сюда, а не в Красноярск): 4,5 часа

Плато Путорана – мечта многих туристов: 2 миллиона гектаров фантастических пейзажей, гор, озер, рек, водопадов, каньонов... Входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На Бреховских островах в дельте Енисея есть шанс увидеть орлана-белохвоста, белоклювую гагару и других редких птиц. Туристов привозят теплоходы из Дудинки – самого северного международного морского порта России.

Совершить круиз по Енисею, начав за полярным кругом: из Дудинки в Игарку, Туруханск и на юг, до Енисейска и Красноярска.

Увидеть вечные, не тающие летом ледники на берегу Чичагова полуострова Таймыр. Сюда добираются на вездеходах из Диксона, ночуют в рыбацких домиках.

Официальный туристический сайт: visitsiberia.info

ЯКУТИЯ

Полет из Москвы в Якутск: 6,5 часа

Оймякон – полюс холода, здесь зафиксирована одна из самых низких температур на планете – 67,7 градуса. А туристы, приехавшие в Оймякон летом, будут хвастаться загаром! К Арктической зоне относятся лишь несколько районов Якутии, Оймяконский в их число не входит. Но не можем же мы пройти мимо полюса холода!

Мамонта проще всего увидеть в Якутске (хотя это формально не Арктика) – в Музее мамонта. Там же «живут» пещерные львы, овцебыки, шерстистые носороги...

Совершить арктический круиз по реке Лене из Якутска в Тикси. В программе 2-недельного круиза – природный парк «Ленские столбы» и Усть-Ленский заповедник (6500 проток и рукавов в устье Лены!), встреча с бизонами, пересечение полярного круга, тундра, берег моря Лаптевых... На лето 2019 года запланировано 4 таких круиза.

Проехать по автотрассе «Колыма», соединяющей Якутск и Магадан. За окном будут горные хребты, каньоны и перевалы.

Официальный туристический сайт: visit-yakutia.com

ЧУКОТКА

Полет из Москвы в Анадырь: 8 часов

Отметиться на знаковых географических точках: мысе Дежнева, крайней северо-восточной точке России и Евразии, и на месте пересечения полярного круга со 180-м меридианом. Путь до каждой из них неблизкий, из Анадыря самолетом, на лодке или даже чукотской байдаре, пешком, с ночевками в охотничьих домах!

Побывать в гостях у смотрителя маяка на косе Русская кошка и увидеть лежбище моржей.

Долго выбирать между лососевой и крабовой рыбалкой – и отправиться на обе.

Привезти домой резные фигурки из моржовой кости. Чукотка – один из немногих российских центров косторезного искусства.

Нацпарк «Берингия» – самая далекая и труднодоступная из охраняемых природных территорий России. Туристы летят туда, чтобы узнать о жизни чукчей и эскимосов, увидеть ископаемых животных (шерстистых носорогов, бизонов, мамонтов) и вполне бодрых китов, медведей, снежных баранов.

Официальный туристический сайт: чукотка.рф