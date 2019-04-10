Круиз на полюс – не каприз
Почему стоит провести отпуск в арктических регионах России? Мы собрали веские причины.
И, кстати, Арктика – это не так уж далеко. В паре часов полета от Москвы уже Заполярье!
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Полет из Москвы в Мурманск: 2 часа
Увидеть полярный день – и почувствовать разницу между ним и знаменитыми питерскими ночами. Солнце реально не опускается за горизонт!
Погулять по берегу Северного Ледовитого океана в Териберке или на полуострове Рыбачий, сфотографировать лаконичные гранитные скалы и цветную тундру.
Побывать на экскурсии на первом в мире атомном ледоколе «Ленин» в Мурманске. Это единственный в мире подобный музей. Пришвартован ледокол в порту, откуда начинается Северный морской путь.
Съездить в гости к саамам – коренным жителям Кольского полуострова. Покормить северных оленей мхом-ягелем, согреться чаем из диких трав и послушать истории об идолах и шаманах.
Поймать семгу, кумжу, форель, щуку или хариуса в реках и озерах Кольского полуострова.
Официальный туристический сайт: murmantourism.ru
Круиз на полюс – не каприз
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Полет из Москвы в Архангельск: 1,5 часа
В Северном морском музее узнать о плаваниях поморов по Ледовитому океану и об экспедициях в Арктику XIX и XX веков (почти все они отправлялись из Архангельска, с того самого причала, где сейчас стоит музей), о полярных конвоях Второй мировой войны.
Совершить прогулку по Северной Двине на старейшем действующем колесном пароходе «Н. В. Гоголь».
Восхититься самыми северными в мире деревянными мельницами в деревне Кимжа – одной из самых красивых деревень России (официально!).
Увидеть белых медведей, моржей, а может, даже нарвалов в круизе на острова национального парка «Русская Арктика» – Новую Землю и Землю Франца-Иосифа. Это территория Архангельской области, хотя стартуют круизы из Мурманска или Норвегии.
Беломорские водоросли попробовать на вкус (с ними пекут хлеб, делают чипсы и приправы, а на агар-агаре из водорослей – мармелад с морошкой, брусникой, черникой) или омолодиться с помощью кремов и обертываний с ламинарией и фукусом. Архангельскому водорослевому комбинату уже 101 год, водоросли и сейчас собирают вручную.
Официальный туристический сайт: pomorland.travel
Круиз на полюс – не каприз
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Полет из Москвы в Нарьян-Мар: 2,5 часа
Задуматься об истории и современности в Пустозерске – первом русском городе за полярным кругом, отмечающим 520-летие. Еще в XV веке на Печоре добывали нефть! Потом город опустел. В музее-заповеднике «Пустозерск» для туристов проложены водно-пешеходные маршруты.
Ближайший чум – в 7 км от Нарьян-Мара. Это не реальное стойбище оленеводов, а этнографический комплекс, посвященный традициям ненцев.
Полюбоваться цветущей летней тундрой и угоститься растущей там морошкой и клюквой.
Привезти домой оленьей колбасы или чипсов из оленины.
Официальный туристический сайт: visitnao.ru
Круизы в Арктику дарят уникальные впечатления. Чего стоит подойти на лодке к айсбергу, покормить северных оленей мхом ягелем, помахать в открытом море гигантам моржам, согреться чаем из диких трав, вдохнуть аромат летней тундры
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Полет из Москвы в Салехард: 3,5 часа
Пересечь полярный круг. Пешком! Салехард – единственный в мире город, стоящий прямо на полярном круге.
Переночевать в чуме под теплыми оленьими шкурами в гостях у ненецкой семьи. Или съездить в природно-этнографический комплекс в поселке Горнокнязевск на берегу Оби.
Сплавиться на катамаране по реке Собь. Вода в ней ледяная без всякого преувеличения.
Рискнуть – и пойти в поход на Полярный Урал. К водопадам, чистейшим рекам, ледникам и вершинам, где даже летом метель.
Познакомиться с мамонтенком Любой в музее имени Шемановского в Салехарде. В соседних залах увидеть археологические находки из городища Усть-Полуйское, которым уже две тысячи лет.
Официальный туристический сайт: visityamal.ru
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Полет из Москвы в Норильск (речь об Арктике, летим сюда, а не в Красноярск): 4,5 часа
Плато Путорана – мечта многих туристов: 2 миллиона гектаров фантастических пейзажей, гор, озер, рек, водопадов, каньонов... Входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На Бреховских островах в дельте Енисея есть шанс увидеть орлана-белохвоста, белоклювую гагару и других редких птиц. Туристов привозят теплоходы из Дудинки – самого северного международного морского порта России.
Совершить круиз по Енисею, начав за полярным кругом: из Дудинки в Игарку, Туруханск и на юг, до Енисейска и Красноярска.
Увидеть вечные, не тающие летом ледники на берегу Чичагова полуострова Таймыр. Сюда добираются на вездеходах из Диксона, ночуют в рыбацких домиках.
Официальный туристический сайт: visitsiberia.info
ЯКУТИЯ
Полет из Москвы в Якутск: 6,5 часа
Оймякон – полюс холода, здесь зафиксирована одна из самых низких температур на планете – 67,7 градуса. А туристы, приехавшие в Оймякон летом, будут хвастаться загаром! К Арктической зоне относятся лишь несколько районов Якутии, Оймяконский в их число не входит. Но не можем же мы пройти мимо полюса холода!
Мамонта проще всего увидеть в Якутске (хотя это формально не Арктика) – в Музее мамонта. Там же «живут» пещерные львы, овцебыки, шерстистые носороги...
Совершить арктический круиз по реке Лене из Якутска в Тикси. В программе 2-недельного круиза – природный парк «Ленские столбы» и Усть-Ленский заповедник (6500 проток и рукавов в устье Лены!), встреча с бизонами, пересечение полярного круга, тундра, берег моря Лаптевых... На лето 2019 года запланировано 4 таких круиза.
Проехать по автотрассе «Колыма», соединяющей Якутск и Магадан. За окном будут горные хребты, каньоны и перевалы.
Официальный туристический сайт: visit-yakutia.com
ЧУКОТКА
Полет из Москвы в Анадырь: 8 часов
Отметиться на знаковых географических точках: мысе Дежнева, крайней северо-восточной точке России и Евразии, и на месте пересечения полярного круга со 180-м меридианом. Путь до каждой из них неблизкий, из Анадыря самолетом, на лодке или даже чукотской байдаре, пешком, с ночевками в охотничьих домах!
Побывать в гостях у смотрителя маяка на косе Русская кошка и увидеть лежбище моржей.
Долго выбирать между лососевой и крабовой рыбалкой – и отправиться на обе.
Привезти домой резные фигурки из моржовой кости. Чукотка – один из немногих российских центров косторезного искусства.
Нацпарк «Берингия» – самая далекая и труднодоступная из охраняемых природных территорий России. Туристы летят туда, чтобы узнать о жизни чукчей и эскимосов, увидеть ископаемых животных (шерстистых носорогов, бизонов, мамонтов) и вполне бодрых китов, медведей, снежных баранов.
Официальный туристический сайт: чукотка.рф
ИСТОЧНИК KP.RU