Самая северная регата

Большая арктическая регата, Big Arctic Race – путешествие, которое начнется в июле 2019 года. Проект Станислава Корякина, продюсера, общественного деятеля и яхтсмена, объединяет гонки на яхтах, научно-исследовательскую экспедицию и культурные события.

Смысл? Открыть Русский Север и парусный спорт в северных широтах всем любителям активного отдыха, а также показать дополнительные возможности гражданского использования Севморпути. В 2019 году запланирован исследовательский поход по Баренцеву морю. В 2020 году – первый этап регаты. Из Мурманска в Нарьян-Мар и обратно: 1200 морских миль, 14 дней гонки за полярным кругом.

Наверняка некоторым это покажется безумием. Ведь яхта придумана для красивой и беззаботной жизни под ярким южным солнцем. А между тем в Мурманской области работают четыре яхт-клуба, есть яхт-клуб в Нарьян-Маре. В Карелии и Архангельской области парусные регаты на Белом море проходят уже не одно десятилетие, с участием десятков яхт и сотен яхтсменов.

Маршрут «Кубок Кандалакшского залива», который организует Чупинский морской яхт-клуб в Карелии, пересекает полярный круг: из Чупы до Кандалакши и Умбы, на острова Сосновец и Соностров.

У «Соловецкой регаты» в 2019 году круглая дата, впервые она состоялась 45 лет назад, в 1974 году. Старт по традиции в День Военно-морского флота в Архангельске, а дальше - гонки между островами Соловецкого архипелага и на соседний беломорский архипелаг Кузова. Больше 500 морских миль. На «Соловецкую регату» ждут около 30 яхт.

– Среди участников – архангельские, северодвинские и карельские яхтсмены, приезжают также из Москвы, Мурманска, Калининграда, – рассказывает организатор регаты Даниил Сидоров. – Присоединяйтесь! Будем рады новым участникам – можно со своими яхтами, а можно без них, под руководством наших капитанов. Я сам участвую в регате уже двадцать лет. Первая неделя августа на Белом море всегда теплая, потом начинаются дожди и шторма. Как-то при возвращении с Соловков в Архангельске нас поймал шторм, одна яхта сломала мачту. А обычно все приезжают с Белого моря с шикарным загаром.

РЕКОРДЫ

Полярная кругосветка. Яхта «Петр I», капитан Даниил Гаврилов: в 2010 году совершила кругосветное плавание вокруг Арктики, впервые за один сезон без помощи ледокола и без зимовок прошла Северо-Восточный и Северо-Западный морские проходы – по всему Севморпути и вдоль побережья Канады. 9 тысяч морских миль преодолели за 109 дней.

Вокруг Арктики и Антарктики за одну навигацию. Яхта «Скорпиус», капитан Сергей Низовцев: в 2011 году первой в мире обогнула в течение одной навигации сначала Антарктиду, а затем Арктику. До сих пор ни одному парусному судну это не удавалось.