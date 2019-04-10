Характер вкусный, нордический

Муксун и семга, чир и палтус, морошка и брусника, строганина и юкола, оленина и лось... Вкусного на Севере уж точно не меньше, чем нефти, газа и вечной мерзлоты. И вполне логично, что собственными гастрономическими фестивалями обзавелись уже чуть ли не все полярные и соседние с ними регионы.

В Якутии вообще зима начинается со строганины, а точнее – с фестиваля «Вкус Якутии», части большого ежегодного праздника «Зима начинается с Якутии». «ВкусНАО» – гастрономический фестиваль в Нарьян-Маре, где столы накрывают прямо в чумах Центра арктического туризма.

НОРИЛЬСК: ИКРА СИГА И МОРОЖЕНОЕ ИЗ ЩАВЕЛЯ

«Север» – гастрономический фестиваль в Норильске, стартовавший в апреле 2018 года, причем не в гламурном ресторане, а в заводской столовой, а летом продолжившийся праздником уличной еды.

Шеф-повар московского ресторана скандинавской кухни MOS Юрий Агузаров, шеф опять же столичного ресторана «Северяне» Георгий Трояни и их коллеги готовили из местных продуктов: муксуна, северного оленя, белой куропатки, зайца. В меню был сиг холодного копчения с хреном и щавелем, муксун с лимоном конфи, сердце оленя с сельдереем, молодая капуста с икрой сига и вяленой олениной, запеченная щека оленя с салом из брюшного оленьего жира, мороженое из щавеля и жимолости.

КИРОВСК: ЛОСЬ С ПОДОСиНОВИКАМИ И БУРГЕР С ОЛЕНИНОЙ

В Мурманской области уже не первый год проходит гастрономический фестиваль «Вкус Арктики». В декабре 2018-го он «пересел» на фуд-траки проекта «Гастрономическая карта России» и приехал в Кировск, горнолыжный курорт в Хибинах. Гостей кормили повара ресторанов и баров Мурманска, Кировска, Апатитов, Териберки и Полярных Зорь.

И как аппетитно и экзотично звучат даже одни только названия их блюд! Треска с туломским картофелем, солянка с мясом лося и подосиновиками, плов с олениной, сморреброд со слабосоленой треской, бургер с олениной и брусничным соусом, шашлык из зубатки, уха из краба, лосося и трески и даже грибной капучино со стружкой из вяленой оленины.

МОСКВА: НЕДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУХНИ НАЧАЛИСЬ С ЗАПОЛЯРЬЯ

Совсем недавно, в конце марта, состоялась первая из Недель региональной кухни в Москве. К слову, это тоже часть масштабного проекта Ростуризма под названием «Гастрономическая карта России».

А началось все опять же с Заполярья.

В столичном ресторане Ruski, где есть дровяные печи и ледяной бар, представили меню мурманской кухни (сначала ее презентовали на гала-ужине, а потом и для всех гостей ресторана в течение недели). Блюда из оленины, рыбы и морепродуктов Баренцева моря, диких ягод и таежных трав пользовались уверенным спросом.

Авторы – бренд-шеф холдинга «Ресторанный синдикат» из Мурманска Светлана Козейко, владелица кафе арктической кухни «В своей тарелке» Катя Мун из Кировска, шеф-повар базы отдыха «Пиренга» Алексей Ермаков из поселка Полярные Зори и владелец туркомплекса «Териберский берег» Сергей Биксалеев.

ГЕРМАНИЯ: МУРМАНСКАЯ ТРЕСКА – ЛУЧШАЯ ЗАКУСКА

Победа на международном гастрономическом фестивале для наших шеф-поваров, может, и не такая заоблачная мечта, как для футболистов «золото» чемпионата мира. Но все же дело нечастое. На европейском фестивале уличной еды European Street Food Awards 2017 в Берлине в номинации «Лучшая закуска» лучшим было признано российское блюдо. Слабосоленая мурманская треска с картофелем!

Столь успешно представил весь отечественный стрит-фуд на конкурсе в Германии Александр Быков, владелец калининградского «Быков Бара». Родом владелец заведения из Мурманска – как и треска. Право поехать на европейский турнир он получил благодаря победе на традиционном уже фестивале Kaliningrad Street Food.

На фото блюдо: вяленая морошка с архангельским пряником – козулей. Шеф-повар ресторанов «Поморский» и «Соль и перец» из Архангельска Денис Карапетов блистал с этим арктическим десертом на прошедшей недавно Российской гастрономической неделе в Греции

ГРЕЦИЯ: НЕНЕЦКИЙ ОЛЕНЬ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ МОРОШКА

И вот уж где северные деликатесы были настоящей диковинкой, так это в Греции: осенью в Афинах и на острове Корфу прошла Российская гастрономическая неделя, организованная Международным эногастрономическим центром. Грекам очень понравились морошка, клюква, брусника, блюда из беломорских водорослей, тресковая печень. А особенно – соленые грузди из Архангельской области.

Настоящими звездами Российской гастрономической недели стали Денис Карапетов, шеф-повар архангельских ресторанов «Поморский» и «Соль и перец», и Александр Ермолин, шеф-повар ресторана «ТиманЪ» в Нарьян-Маре (вместе с коллегами из других российских регионов, конечно).

Они приготовили «ЧУМовой» салат-тартар из свежей оленины, шатобриан по-ненецки, треску с кремом из печеного картофеля, вяленицу из морошки с архангельским пряником-козулей и брусничное пиво, восстановленное по старинным рецептам пустозерской кухни.

КСТАТИ

Арктическая диета VS средиземноморская

Средиземноморская диета известна во всем мире и считается самой полезной для здоровья. А между тем ученые как в России, так и на Западе, уже не одно десятилетие внимательно изучают и арктическую диету

Арктическая диета – это традиции питания коренных северных народов. Там все наоборот: никакого оливкового масла, свежих овощей и красного вина. Вместо этого сплошной белок и жир, рыба и мясо. А для здоровья тоже хорошо! Во всяком случае для тех, кто живет в Арктике веками: саамов и ненцев, эскимосов и инуитов. Конечно, жители мегаполисов в средней полосе вряд ли будут есть тюлений жир и пить свежую оленью кровь. Но, может, нам стоит присмотреться к традиционному рациону северян? Тем более что климат большинства регионов России ближе к арктическому, чем к средиземноморскому.

Вот в чем польза арктической диеты:

– в северной рыбе много полиненасыщенных жирных кислот, таких, как омега-3, они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний;

– в дикорастущих северных ягодах (морошка, клюква, брусника, черника, голубика) концентрация витаминов намного больше, чем в южных фруктах;

– в оленине, экологически чистом мясе, олени питаются мхом, ягодами и грибами, никаких добавок и искусственных кормов;

– в белке, который получают также из мяса диких птиц (уток, куропаток, гагар), яйцах пернатых, – опять же все экологически чистое;

– в практически полном отсутствии хлеба и других блюд из злаков.