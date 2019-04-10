Отбеливание зубов: идти к врачу или попробовать содой?

Кому из нас не хочется иметь белоснежную улыбку? Но часто мы сомневаемся, стоит ли ради этого идти к стоматологу. Поэтому специально для нерешительных красавиц и красавцев мы поговорили с врачами-стоматологами и узнали все нюансы отбеливания зубов как дома, так и в поликлинике.

При отбеливании зубов используются различные реагенты и оборудование, которые освобождают зубную эмаль от налета и высветляют потемнения. Эта процедура не лечебная, а косметическая. Отбеливание зубов не требует какой-либо специальной подготовки от пациента. Но важно, чтобы зубы были здоровы, залечены, без кариеса, поэтому придти к стоматологу стоит в любом случае — хотя бы для профилактического осмотра.

Врачи часто не рекомендуют делать отбеливание молодым людям до 16 лет, поскольку эмаль в юном возрасте слишком чувствительна и еще не полностью сформирована. Главное — меньше увлекаться кофе, сигаретами и колой, которая довольно сильно воздействует на эмаль. И, конечно, чаще посещать стоматолога для обычной гигиенической чистки.

Кабинетные способы отбеливания зубов: в чем разница

1. Процедура Air Flow.

Наиболее простая из тех, которые проводятся в медицинских учреждениях. Специальное оборудование с помощью пескоструйного аппарата Air Flow отбеливает зубы до естественного цвета эмали. Под давлением на поверхность зуба наносится абразив на основе обычной соды, который разрушает зубные отложения, удаляет налет и полирует эмаль. Процедура скорее относится к чистящим, которую рекомендуют перед серьезным отбеливанием. Эффект отбеливания проявляется как «побочный».

Плюсы: основное достоинство такого отбеливания – это очищение труднодоступных мест от налета и камней.

Минусы: может быть болезненной при чувствительной эмали и деснах.

2. Фотоотбеливание аппаратом Zoom 4.

На поверхность зубов наносится специальный гель на основе перекиси водорода, который под действием света галогеновой лампы активизируется, расщепляя налет на поверхности эмали.

Плюсы: достоинствами этого отбеливания являются быстрый эффект и то, что оно подходит пациентам с чувствительной эмалью.

Минусы: длительность процедуры - почти 2 часа. И необходимость соблюдать «белую» диету сразу после проведения (см. Важно).

3. Ультразвуковое отбеливание.

В сочетании с пастами и специальными гелями используется ультразвук, очищающий зубы от камня и налета.

Плюсы: подходит пациентам с чувствительной эмалью.

Минусы: есть не во всех клиниках. Может случиться так, что вместе с лишней пигментацией будут частично выведены из тканей зуба еще и минеральные соли кальция, фтора и фосфора, что сделает зубы более слабыми, подверженными кариесу и истончению эмали. Придется восстанавливать минерализацию с помощью глубокого фторирования зубов.

4. Фотодинамическое БИО отбеливание зубов Smartbleach 3LT или «лазерное отбеливание».

Наиболее современная и безопасная процедура, уникальная разработка бельгийских ученых. Процедура выполняется с помощью безопасного щелочного геля Smartbleach и зеленого лазера 3LT длиной волны 532 нм. Специальная насадка охватывает всю ротовую полость, близкое расположение светового излучателя равномерно и качественно отбеливает каждый зуб (вплоть до первого моляра). Челюсть фиксируется с помощь прикусного блока, что предотвращает перенапряжение в височно-нижнечелюстном суставе.

Плюсы: всегда эффективна даже при самых сложных потемнениях. Быстро (не дольше часа), безопасно и безболезненно. Лазерное отбеливание не меняет структуру зубов, процедура безопасна для пульпы и эмали (подтверждено научными экспериментами международных институтов). Повышенная чувствительность зубов возможна лишь в течение первых 1-2 часов после процедуры.

Устойчивый эффект. Цвет зубов становится светлее на 6-10 оттенков после первого посещения, а эффект может сохраняться до 5 лет без поддержки в домашних условиях. Употребление красящих продуктов не влияет белизну цвета эмали.

Минусы: высокая стоимость. Пока есть не во всех клиниках.

ВАЖНО: Противопоказания

Чистку Air Flow рекомендуют делать два раза в год. От проведения профессиональной чистки следует временно отказаться при наличии кариеса или при воспалительных заболеваний десен или слизистых.

Основные противопоказания для профессионального кабинетного отбеливания: возраст до 16 лет, беременность и период грудного вскармливания, отягощающий аллергологический статус, а также бронхиальная астма и повышенное артериальное давление.

Стоит временно воздержаться от проведения процедуры отбеливания, если есть незалеченные зубы, плохие пломбы, пародонтит в стадии декомпенсации, а также заболевания десен и слизистой полости рта в остром периоде.

Домашнее отбеливание: от капы до банановой кожуры

В процедуры домашнего отбеливания входят специальные пасты, полоски, карандаши, а также капа, которую делают в стоматологическом кабинете. Капа заполняется специальным гелем и носится 1-2 часа дома. Именно эта процедуры позволяет доиться наиболее устойчивого эффекта домашнего отбеливания. И она дешевле, чем кабинетное отбеливание.

Есть и народные способы отбеливания, начиная от пасты из соды и заканчивая банановой кожурой. Некоторые из методов пришли к нам из других стран.

* Кашицу из обычной пищевой соды и трехпроцентной перекиси водорода аккуратно наносят на зубы, так чтобы она не попадала на десны и слизистую. И ни в коем случае не тереть щеткой - это может привести к истончению эмали. Через 2-3 минуты рот тщательно споласкивают водой, а потом чистят зубы фторсодержащей пастой.

* Можно самим сделать зубную отбеливающую пасту на основе порошка куркумы и кокосового масла. Их нужно смешать в равных долях, добавить еще несколько капель мятного масла для аромата. Такую пасту можно использовать постоянно, она безопасна.

* Прекрасно очищает зубы от налета кожура банана. Ее внутренней частью натирают поверхность зубов, а потом просто полощут рот водой. Это один из немногих домашних способов поддержания белизны зубов, который можно использовать как угодно часто.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Основной миф: отбеливание - это вредно, больно и ненадолго

- Отбеливание зубов в кабинете врача - абсолютно безопасно для эмали, поскольку все отбеливающие гели разрушают лишь пигмент на поверхности зуба, не нанося вреда эмали, - поясняет Эльвира Хасянова, старший врач стоматологического отделения, хирург-пародонтолог Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице. - Даже если у пациента повышенная чувствительность зубов, стоматолог подберет самый безболезненный вариант отбеливания, и, таким образом, процедура пройдет спокойно. Кроме того, важно понимать, что все способы отбеливания, проводимые и назначаемые стоматологом, безопасны. Если у пациента здоровые зубы, то регулярное отбеливание (один раз в 2-3 года) не причинит никакого вреда зубной эмали. Однако этого нельзя сказать про домашние процедуры. Слишком частое использование отбеливающих карандашей или пасты из соды и перекиси может стать причиной истончения эмали и повышения чувствительности зубов.

ВАЖНО

Поменьше красящей еды

В зависимости от состояния зубов и назначенной процедуры, стоматолог может назначить так называемую «белую» диету. То есть после отбеливания важно как минимум пару дней воздерживаться от еды с красящими пигментами: кофе, шоколад, красное вино, морковь, свекла, черника. Кроме того, эмаль будет некоторое время чувствительной к кислотам, поэтому не стоит пока есть апельсины, лимоны, лайм и пр. А вот заканчивать еду небольшим кусочком сыра — обязательно. Кальций из него укрепляет зубы и не влияет на цвет.

Еще несколько важных моментов после отбеливания:

1. Специальные пасты для чувствительных зубов.

После некоторых видов отбеливания пациента могут беспокоить болевые ощущения. Как правило, это продолжается не более двух дней. Можно использовать специальные гели, пасты и ополаскиватели для снижения чувствительности. И стоит воздержаться от употребления очень холодных или горячих продуктов и напитков.

2. Мягкая щетка.

Щетка должна быть мягкой, так как зубы необходимо будет чистить не дважды в день, а после каждого приема пищи. Также рекомендуется пользоваться зубной нитью.

3. Не курить и не пользоваться помадой.

В первые дни стоит воздержаться от курения или перейти на электронные сигареты. Женщинам не рекомендуется пользоваться помадой или блеском в течение первой недели после процедуры.

4. Закрепляем эффект каппой.

После любого отбеливание, кроме лазерного, эффект рекомендуется закрепить домашним отбеливанием, то есть носить каппы со специальным гелем, но только по назначению врача.