Черная дыра: впервые в мире на фотографии

В астрономии — сенсация. Обнародованы первые в мире снимки черной дыры. Их получила обсерватория «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope), объединившая в глобальную сеть несколько крупнейший радиотелескопов, разбросанных по разным континентам. Работая совместно, телескопы образовали «тарелку» небывалого размера, которая позволила заглянуть вглубь Вселенной на десятки миллионов световых лет и натурально разглядеть там черную дыру — гигантский объект в центре галактики М87. Его, а точнее поверхность черной дыры или горизонт событий, выражаясь астрономически, ученые показали на пресс-конференции, которую команда телескопа провела в Вашингтоне в National Press Club 10 апреля 2019 года.

В "Телескоп горизонта событий" объединились несколько радиотелескопов.

Черная дыра — это объект огромной массы, гравитация которого не выпускает даже свет. Горизонт событий — эта некая граница, за которую он — свет - не может вырваться. На фото горизонт событий выглядит темным пятном. Его окружает кольцо огня, порожденное, по словам ученых, «огромной силой гравитации этого объекта».

Астрономы хотели бы разглядеть еще и черную дыру, которая расположена в центре нашей галактики — Млечного пути. Многие, включая «Комсомолку», подумали, что её фото и покажут. Были такие планы. Но показали другую — черную дыру в галактике М87. Наша хоть и ближе — в 26 000 световых годах от Земли, но гораздо меньше. С ее фотографиями, как пояснили ученые, придется подождать. Возникли трудности.

До галактики М87 - 50 миллионов световых лет. Черную дыру в ней в 2011 году обнаружила группа американских астрономов во главе с Карлом Гебхардтом (Karl Gebhardt) из Университета Техаса (University of Texas in Austin). Открытие они сделали с помощью 8-метрового телескопа на Гавайских островах (8.1-metre Frederick C. Gillett Gemini Telescope on Mauna Kea, Hawaii). Астрономы уже тогда определили массу объекта - около 7 миллиардов солнечных. Чудовищными оказались и размеры «монстра» - внутри него целиком поместилась бы Солнечная система.

Далеко не все верили, что черная дыра может быть такой огромной. Но теперь убедились в этом, что называется, увидели собственными глазами.

Галактика М87 на снимке, сделанном радиотелескопом Chandra X-ray Observatory

Наблюдение за объектом в галактике М87 астрономы вели в апреле 2017 года. Собрали более одного петабайта данных, 2 года их обрабатывали, пока не получили искомое изображение. Оно размытое, но представление об объекте дает. Более того, соответствует прежним — не столь давно выдвинутым - теоретическим представлениям.

О том, как черная дыра должна выглядеть на самом деле еще в 2013 году рассказывал астроном из Университета Калифорнии в Беркли (University of California, Berkeley) Айман Бин Камруддин (Ayman Bin Kamruddin), работавший в команде «Телескопа горизонта событий». Уверял, что черные дыры совсем не такие, какими их принято было изображать — эдакими воронками и пузырями.

На основе данных, полученных с помощью радиотелескопов, Камруддин и его коллеги смоделировали «правильное» изображение. Получился объект, похожий на полумесяц. Что, как теперь выяснилось, оказалось очень близко к реальности.

По мнению астрономов из Беркли, полумесяц получается от того, что вокруг черной дыры вращается и светится газовый диск в виде пончика, край которого засасывается внутрь. Сама черная дыра предстает пятном в центральной части полумесяца. Как в воду глядели.

Модель черной дыры, сделанная 6 лет назад: оказалась очень близкой к оригиналу.

Подробно о всех деталях нынешнего сенсационного открытия рассказывает сайт NASA — специалисты американского космического агентства принимали самое деятельное участие в исследованиях.