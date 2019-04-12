Был ли Сталин внебрачным сыном Пржевальского

Николая Пржевальского по праву называют великим путешественником, ученым-исследователем. Первый европеец, рискнувший отправиться в труднодоступную Центральную Азию. За 9 лет экспедиций прошел более 30 тысяч километров. От нашей дальневосточной тайги через монгольские степи, диковинные ландшафты Китая, пустыни Гоби и Такла-Макан, горные кручи Тибета до окрестностей священной столицы буддистских далай-лам Лхасы. И не просто прошел, а нанес эти места на карты, стирая белые пятна в географии.

Круг его научных интересов был огромен - географ, археолог, ботаник, зоолог, картограф, климатолог, орнитолог, этнограф. Его именем названы хребет в Тибете, горы в Приморье, ледник на Алтае, скалы, пещера, дикая лошадь (та самая!) и еще ряд животных и растений.

Он и умер в экспедиции. В 49 лет. От брюшного тифа. Похоронен на берегу озера Иссык-Куль. На могиле памятник с короткой надписью «Путешественник Н. М. Пржевальский». Так он завещал.

Но остается одна загадка. Согласитесь, за открытие дикой лошади и даже горного хребта не присваивают воинское звание генерал-майора. А Пржевальский стал им в 47 лет! Хотя в больших сражениях не участвовал. Так кем же был на самом деле Пржевальский?

Военный разведчик

Он родился в 1839 году в смоленской деревне. Окончив гимназию, определился унтер-офицером в пехотный полк. После пяти лет службы поступил в Академию Генерального штаба. Специализировался на географии. За курсовую работу «Военно-статистическое обозрение Приамурского края» Пржевальского избирают в действительные члены Императорского Русского географического общества. В 25 лет!

Первая командировка молодого лейтенанта была на Дальний Восток. По предписанию Русского географического общества (РГО) изучать флору и фауну Уссурийского края. Труднопроходимые места, частые ночевки прямо в снегу. Нападения китайских разбойников... За два года первопроходец собрал 300 видов растений, изготовил более 300 чучел птиц, сделал ряд открытий. Написал книгу «Путешествие в Уссурийском крае». РГО наградило его серебряной медалью.

Но главная, секретная цель экспедиции была другая - составить для Генштаба карты новых владений Российской империи. Особое внимание лейтенант обращал на стратегическое значение региона, предлагал места и варианты строительства военных укреплений. И стал капитаном.

А затем пошли знаменитые экспедиции Пржевальского в Центральную Азию. Один загадочный Тибет чего стоил! Тибетские путешествия и сделали Николая Михайловича выдающимся мировым географом. Впрочем, шел он туда не за научными лаврами. Началась борьба России и Великобритании за влияние в важном геополитическом регионе, которую поэт-разведчик Киплинг назвал Большой игрой. Пржевальский стал серьезным участником той Игры.

Эту дикую лошадь назвали в честь русского путешественника. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Походы под грифом «секретно»

«Николая Пржевальского можно считать родоначальником нового вида разведки - оперативной, - пишет военный историк Дмитрий Подушков. - Агентура европейских держав активно вела разведку во всех странах региона, но благодаря Пржевальскому Россия сразу получила огромное преимущество в Центральной Азии».

Истины ради замечу: многие русские путешественники прошлых веков на море и на суше были офицерами, работали на Генштаб. Взять хотя бы писателя Владимира Арсеньева, автора книги про Дерсу Узала. Подполковник царской армии. Генерал-майором был исследователь Дальнего Востока Михаил Венюков. А сегодня президент Русского географического общества - министр обороны Сергей Шойгу, завзятый путешественник.

Отец «отца народов»

Служба в разведке сказалась на личной жизни Николая Михайловича. Красавец офицер так и не обзавелся семьей. Родственникам, переживавшим по этому поводу, объяснял: профессия не позволяет.

Впрочем, именно с женщиной связана самая громкая легенда о Пржевальском. Дескать, в перерыве между экспедициями отдыхал он в Гори у знакомого грузинского князя Маминошвили. Познакомился с его родственницей Екатериной, неудачно вышедшей замуж за пьяницу сапожника. Вспыхнул роман. Родился младенец Иосиф. Которому путешественник до самой смерти пересылал деньги на воспитание. Иосиф вырос и стал... Сталиным. Рождению легенды способствовало некоторое портретное сходство генералиссимуса и генерал-майора в военной форме.

Я слышал эту байку еще в СССР, но воспринимал всегда как курьез. Но, готовя этот материал к юбилею Пржевальского, обнаружил в сети любопытный видеоролик. На узкой вечеринке во Владивостоке в 2001 году удивительные вещи рассказывал друзьям Андрей Капица. Сын нобелевского лауреата по физике Петра Капицы, младший брат ведущего телепрограммы «Очевидное - невероятное» Сергея Капицы. Да и сам Андрей Петрович был известным географом, деканом факультета географии МГУ, первооткрывателем подледного озера Восток в Антарктиде, членом-корреспондентом Академии наук.

По словам Капицы, Пржевальский был в Гори вместе с его предком.

«...Я нахожу письмо Пржевальского моему прадеду, где написано, «если произойдут известные тебе события в Гори, то ты должен будешь помогать ему до конца своей жизни, потому что у меня уже средств не будет». Было понятно, что мой прадед Иероним Иванович Стебницкий (1832 - 1897) должен был помогать незаконнорожденному сыну Пржевальского. И действительно, по сведениям 1896 года, он помогает матери Иосифа Виссарионовича деньгами. Уход Сталина из семинарии совпадает год в год со смертью моего прадеда, потому что денег он больше не имел. Через много-много лет я докапываюсь до этой истории, что, оказывается, наша семья все детство и юность Сталина помогала ему деньгами после смерти Пржевальского. И Сталин знал на 100%, что он - сын Пржевальского, и что Стебницкий помогал ему деньгами. Именно поэтому он и защищал моего отца, родственника Стебницкого. Когда мы с отцом обсуждали этот вопрос, он сказал: «Ты только после моей смерти это опубликуешь».

Я проверил, на самом деле был у Капицы такой предок. Генерал Стебницкий, начальник Военно-топографического отдела Генштаба. С Пржевальским пересекался и по делам разведки, и по РГО. И Петр Капица действительно не попал под каток репрессий, хотя тучи над ним не раз сгущались. «Отец народов» прикрывал?

Премия за фильм

После второго инфаркта Андрей Капица попал в кремлевскую больницу, где лежал режиссер фильма «Пржевальский» Сергей Юткевич. Услышав от ученого семейную историю, тот воскликнул: «Одну вещь тебе скажу! Только пока я не умру, ты никому не расскажешь. Меня вызвал Маленков: «Вы должны сделать фильм о Пржевальском». Часть съемок планировалась в Китае. Юткевич с группой около 100 человек прилетел в Пекин. Проходит день, пять, двадцать, работать им не дают. В прессе начинается травля съемочной группы, дескать, Пржевальский повлиял на разрыв политических отношений между Китаем и царской Россией.

Юткевич обратился к послу Юдину. Тот доложил о ситуации прямо Сталину. И через день все меняется. Сталин, видимо, позвонил Мао! Юткевичу предоставили целый китайский полк, самолеты, его доставляют во все места, куда он указывает...

Готовый фильм Маленков с Юткевичем смотрели в кинозале Кремля. Когда он закончился, сзади раздался знакомый голос Сталина: «Я так и думал, что вы сделаете хороший фильм. У вас только две ошибки. Вы не показали, что Пржевальский открыл место будущего города Владивосток. Это было большое его достижение! И вторая ошибка: вы не показали природу Приморья и природу Дальнего Востока». Через два дня режиссер вылетел в Приморье, снял природу, достал старую кинохронику строительства Владивостока. И Юткевичу за картину досрочно дали Сталинскую премию.

Вот такая легенда семьи нобелевского лауреата Петра Капицы, частично подтвержденная режиссером. Андрей Капица умер в 2011 году. На той видеозаписи он утверждал, что написал статью о Пржевальском и Сталине, но держит в столе. Однако после его смерти она так и не была обнародована.

ПРОВЕРКА СЛУХА

Ответ есть в записках

Как проверить эту семейную легенду? Капица говорил, что пытался найти подтверждение визита Пржевальского в Гори, но его архивы, дескать, зачищены. Неудивительно, ведь он был разведчиком.

Но остались книги Николая Михайловича об экспедициях. Фактически это расширенные дневниковые записи, которые путешественник вел ежедневно.

Судя по метрической книге, Иосиф Джугашвили появился на свет 6 декабря (18 по новому стилю. - Ред.) 1878 года. Значит, встреча путешественника и бедной грузинки должна была случиться в начале 1878 года. Где же был в ту пору разведчик Генштаба?

Раскрываем его книгу «От Кульджи за Тянь-Шань и на Лобнор». 12 августа 1876 года началась вторая экспедиция Пржевальского в Центральную Азию. В феврале 1877-го он добрался до озера Лобнор, где провел два месяца. В планах было пройти в столицу Тибета Лхасу. Но помешали обострение отношений между Китаем и Россией и его недуг.

«По выходе из Кульджи я заболел вздорною, но нестерпимою болезнью: у меня сильный зуд. Мы мазали табаком и дегтем - не помогает», - писал он. Промучившись несколько месяцев, Пржевальский решил вернуться в русский пограничный пост Зайсан.

«31 марта 1878 г. (12 апреля по н. с.) перешли в Зайсанский пост с тем, чтобы отсюда ехать в Петербург. Сегодня исполнилось мне 39 лет, и этот день ознаменовался для меня окончанием экспедиции, далеко не столь триумфальным, как мое прошлое путешествие по Монголии. Теперь дело сделано лишь наполовину: Лобнор исследован, но Тибет остается еще нетронутым».

Лишь в двадцатых числах мая 1878 года Пржевальский прибыл в Петербург. А оттуда, по совету врачей, в имение Отрадное - поправлять здоровье. Так что в Гори в тот год он не был, и к родившемуся в декабре Сталину отношения не имел. Впрочем, с 1922 года Сталин указывал новую дату рождения - 21 декабря 1879 года. Но и в этом случае, судя по следующей книге Пржевальского о тибетском путешествии, он не мог наведаться в Гори. Так что история смахивает на красивую легенду.

ВМЕСТО ВЫВОДА

По мнению Капицы, революционер Джугашвили был «типичным бородатым грузином». Как только обрел власть, стал Сталиным, исчезает борода, появляются усы, он всегда делает зачес «под Пржевальского», носит военную форму, что делает его похожим на своего «отца».

Еще любопытный факт. После смерти путешественника в Караколе царским указом город переименовали в Пржевальск. Большевики, взяв власть, вернули старое название. Сталин же вновь переименовал в 1939 году город в Пржевальск. После войны была учреждена золотая медаль его имени. В 1947 - 1948 гг. переизданы все книги-отчеты о путешествиях, впервые после революции. Снят художественный фильм «Пржевальский» по указу из Кремля. Видимо, Сталину нравилась легенда об отце, великом путешественнике, разведчике. Это вам не пьяница сапожник. Вот и поддерживал миф.

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