Модные тенденции весны 2019: Выбираем актуальную сезонную верхнюю одежду

Что и как носить, обсуждаем вместе со стилистом имиджмейкером Викторией Майоровой.

Пора наконец переодеться из теплых курток, шуб и пуховиков во что-то более легкое и желательно модное. Так что сегодня надевать, выходя на улицу?

- Вика, какой фасон плаща или пальто посоветуешь выбирать этой весной?

- Основной силуэт - тренч, то есть самый классический. (От английского trench coat, «траншейное пальто» - модель плаща с неизменными атрибутами: двубортный, с погонами и отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади. - Ред.)

Лучше, чтобы это был оверсайз, пока еще безразмерная одежда в моде. Но такие плащи или пальто любую, самую хрупкую или, наоборот, пышную фигуру, подчеркивают лучше. Особенно если сделан акцент на талии. А у тренча обычно есть пояс.

Если совсем не нравится вариант оверсайз, можно выбрать другой силуэт - строго по фигуре. Но желательно тогда, чтобы в нем что-то было интересное. Допустим, чтобы он был чуть-чуть либо удлинен, либо укорочен. Или какого-то интересного кроя, с карманами наружными и так далее.

Пальто в клетку, похожее на пончо, можно смело носить этой весной.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А какие цвета предпочтительнее?

- Могу рекомендовать классический бежевый и черный, они актуальны всегда.

Не забываем про другие нейтральные цвета: серый, синий, темно-синий, коричневый, черно-синий.

Что касается плащей, тут лучше выбирать модель не по актуальности, а по практичности. Куда важнее, сколько лет сможешь его носить, чем купить какой-то крутой тренч, в котором прощеголяешь один-два сезона.

Классические тренчи прекрасно смотрятся с кроссовками.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- С чем пальто и плащи носить? Может, какие-то аксессуары определенные, обувь?

- Носить на самом деле можно с чем угодно: с кроссовками, что очень комфортно и удобно, с кедами, туфлями, ботильонами на высоком каблуке. Круто смотрится, когда плащ или пальто оверсайз, а внизу изящные лодочки. Под пальто и плащ можно надеть все: от платья до спортивного костюма.

- Из каких материалов присматривать пальто? Говорят, в моде кожа, букле, плюш?

- Кожаные плащи до сих пор остаются в моде и смотрятся очень интересно. Или лакированный, черного цвета - смелый, интересный вариант. Пока еще не выходят из моды прозрачные плащи-дождевики. Помните, они были очень популярны в прошлом сезоне.

А вот плюш, хотя он в моде, уже утомил, весной хочется каких-то более легких тканей. И точно никакого меха!

- Как насчет пальто без рукавов? Или с капюшоном?

- Пальто без рукавов можно. Если это какой стильно собранный образ. Но стоит остановить свой выбор на пальто с рукавами - так будет правильнее. Сейчас очень много моделей, где капюшон пристегивается и отстегивается. Зачем отстегивать? Чтобы под него надеть свитшот с капюшоном. Это будет смотреться куда интереснее!

Сейчас в моде длина до середины икры.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КОНКРЕТНО

Покажи коленки

Что еще сейчас в моде

- Яркие, эффектные пояса, отличающиеся по цвету, фактуре, например, кожаные с шерстяным пальто.

-Женские пальто-пончо.

- Клетка, геометрический рисунок.

- Асимметричный крой верхней одежды.

- Длина - до середины икры или выше колена.

- Пальто и плащи в стиле милитари.

- Ослепительно белые модели. Непрактично, но красиво!

- Также любители ярких цветов могут присмотреть себе пальто зеленое, красное, оттенка фуксии, бордо.

Для сильного пола также очень актуальны тренчи нейтральных цветов. Фото: instagram.com/alexandrrogov

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Здесь удивительное совпадение мужских и женских трендов! Для сильного пола также очень актуальны тренчи нейтральных цветов. Их носят буквально со всем: с классическими костюмами, джинсами, а также со спортивной одеждой.