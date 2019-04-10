Как правильно убрать теплые вещи: Зиму - на антресоли!

В новой рубрике «Страна советов» мы будем публиковать лайфхаки (так теперь называют полезные рекомендации), как сделать дом чище и уютнее.

Сейчас самое время отправить пуховики, шерстяные свитера и лыжные комбинезоны на сезонное хранение. Как сделать это максимально компактно, но при этом бережно? Вот несколько фишек, которые помогают лично мне.

1. Перед тем, как вещи убрать, их нужно разобрать. Внимательно осматриваем - ищем пятна, потертости, оцениваем степень изношенности вещи. Точно ли ее нужно беречь до следующего сезона? Или она отслужила свое? Если возникают сомнения, лучше вам расстаться. Если одежка уже сейчас не вызывает радостных чувств, в следующем сезоне вы ее точно будете избегать. Пуховики, куртки, шапки, шарфы, варежки перед тем, как прятать в недра шкафа, нужно выстирать. Дорогие пуховики, пальто, шубы, дубленки, кожаные куртки - почистить самим или в химчистке. Когда все это проделано, сфотографируйте каждую вещь и сохраните в смартфоне в специальных альбомах по именам членов семьи: Маша, Сергей, Василина и т. п.

Фото детских одежек складывайте в альбом, указывая в имени файла размер вещи. Зачем? Летом, в разгар распродаж, легко накупить лишнего, а потом обнаружить: о, а у нас же была зимняя куртка на Ваню, просто вылетело из головы... А так открыли папку на смартфоне: «Ага, пуховик есть, а вот теплый полукомбинезон сын перерос - надо брать новый».

Фото 1. Сложите свитер пополам и накиньте сверху на плечики, чтобы угол подмышки оказался около крючка. Так трикотаж не вытянется под своим весом. Фото: Оксана КАЛЬНИНА

2. Вакуумные пакеты помогут компактно упаковать утепленные куртки, пуховики, штаны - то есть самые объемные вещи, из которых можно выкачать воздух. Рассчитывая, сколько пакетов покупать, берите еще пару на всякий случай - иногда попадаются бракованные, зато на дорогие тратиться не стоит.

3. Когда выкачаете воздух из вакуумного пакета пылесосом, вещь будет трудно узнать. Поэтому заранее заложите внутрь пакета листок с описью, что там сложено. Когда высасываете воздух, формируйте свободной рукой максимально ровный «кирпичик». Иначе форма получится причудливая, и сложить компактно не удастся.

4. Радикально уменьшить объем шапок, шарфов, свитеров, варежек с помощью вакуумных пакетов не удастся. Зато они прекрасно предохранят шерсть от моли. Блузки, рубашки, теплые колготки, зимнее белье упаковывать в вакуум бессмысленно: все это съежится несущественно, зато помнется знатно.

5. Пуховики из натурального пуха не прессуйте вакуумом, что называется, до донышка. Перо (а оно есть почти во всех моделях) может поломаться. Оставьте немного воздуха в куртке.

6. С нашей неустойчивой погодой далеко убирать свитера, пожалуй, не стоит. Разумнее определить им место в дальнем углу шкафа, откуда их всегда можно достать. Чтобы вещи не вытянулись под форму плечиков, вешайте их углом (см. фото 1). А чтобы сэкономить место, вешалки разместите вертикально, закрепив их друг под другом с помощью крючков для кухонного рейлинга (фото 2). На такую цепочку вешалок можно надеть единый чехол.

7. Зимнюю обувь перед отправкой на хранение также фотографируем, но фото распечатываем - если их наклеить на коробки или мешочки, определенную пару долго искать не придется.

Фото 2. Вертикальное подвешивание плечиков экономит место в шкафу: слева и справа абсолютно одинаковое количество вешалок. Но слева все забито вещами, а справа гораздо свободнее. Фото: Оксана КАЛЬНИНА

8. Не нужно, наверное, напоминать, что убираемая обувь должна быть чистой, сухой, густо пропитанной кремом. Извлеките стельку - не нуждается ли она в замене? Если да, сделайте это прямо сейчас. У сапог на натуральном меху или шерсти обязательно обработайте подкладку спреем против моли. Мне нравится традиционный способ набивать обувь газетами: ботинки не приминаются, бумага впитывает влагу, запах типографской краски отпугивает моль. Но светлую замшу газеты могут испачкать! Чтобы не деформировались голенища длинных сапог, в них вставляют пустые пластиковые полторашки или разрезанные на несколько частей поролоновые палки для аквагимнастики.

9. Шубам, дубленкам, кожаным плащам и курткам полагается висеть на подходящих по размеру плечиках с мягкими валиками. В чехлах. Но не пластиковых, а тканевых - дышащих. Иначе лоск потускнеет. Чтобы определить, нуждается ли шуба в чистке, дуньте в мех. Если получившийся от дыхания конус тут же закроется, мех чистый. Если возвращаться в исходную форму будет не сразу, нужна химчистка.

10. Зимний трикотаж, чтобы сэкономить место на вешалке, можно скрутить рулончиками. А чтобы они не разваливались, зафиксируйте банковскими резинками.

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