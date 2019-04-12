2019-04-11T00:45:55+03:00
Конкурсы и тесты

Тест "КП": Все выше, и выше, и выше...

Что вы знаете о космонавтике
Наталия АНДРЕАССЕНkp.ru
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В 9 часов 7 минут 12 апреля 1961 года Гагарин крикнул: «Поехали!» Так начался период орбитальных полетов человека на космических летательных аппаратах.В 9 часов 7 минут 12 апреля 1961 года Гагарин крикнул: «Поехали!» Так начался период орбитальных полетов человека на космических летательных аппаратах.Фото: ТАСС
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Любой из нас - хоть ночью разбуди! - скажет: именно 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Но 12 апреля можно вспомнить и другие примечательные факты о космосе и космонавтике. Давайте это и сделаем с помощью нашего теста. Поехали!

1Как меняются космонавты за время полета?

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Правильный ответ:Земная сила тяжести сжимает наш с вами позвоночник. А в космосе он распрямляется, и человек как бы вырастает примерно на 5 см.

2Почему возникла традиция перед полетом смотреть «Белое солнце пустыни»?

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Правильный ответ:Фильм изначально показывали космонавтам как эталон операторской работы. После гибели трех космонавтов корабля «Союз-11» экипаж «Союза-12» сократили до 2 человек. Перед полетом они посмотрели «Белое солнце пустыни», а после того как полет закончился удачно, говорили: мол, товарищ Сухов стал как бы третьим членом экипажа и помогал им. Так фильм стал традицией.

3Откуда на средневековом соборе испанского города Саламанка появилась фигура космонавта - в шлеме и комбинезоне?

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Правильный ответ:Фигура настоящего космонавта на стене храма XII века время от времени становится предметом обсуждения в интернете. Оказывается, астронавта изваяли во время реставрации в 1992 году. Некоторые тогда полагали, что размещение символов, которые бы характеризовали эпоху, во время которой проходит реставрация, вполне уместно. Вот скульптор и выбрал космическую тему

4Какие эмоциональные действия противопоказаны на борту МКС?

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Правильный ответ:В космосе невозможно плакать, как на Земле. Из-за невесомости слезы не стекают вниз, а собираются в шарик у глаз, и чем дольше ты плачешь, тем больше и безобразнее этот шар. Никакой романтики!

5Кто предсказал космический туризм?

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Правильный ответ:Впервые космический туризм упоминается в произведении Сирано де Бержерака «Иной свет, или Государство империи Луны» в 1657 году. Герой книги совершает перелет из Европы в Америку за 6 часов. Автор описывает состояние невесомости примерно так, как это стали описывать совсем недавно.

6От чего избавляются в космосе?

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Правильный ответ:На Земле храп возникает, когда сила притяжения влечет язык и мягкие ткани задней части горла как бы назад. Они начинают трепетать и производят вибрирующий звук. А поскольку в космосе нет силы притяжения, нет и храпа.

7Кто первым из живых существ добрался до Луны?

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Правильный ответ:Первыми до Луны в 1968 году добрались черепахи и совершили полет вокруг спутника Земли на беспилотнике СССР «Зонд-5». Черепах выбрали за то, что они неприхотливы: могут подолгу не есть и не пить. А тем более - ради великой научной цели!

8Песня, которая считается гимном российской космонавтики:

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Правильный ответ:«Трава у дома», песня Владимира Мигули на стихи Анатолия Поперечного, стала невероятной популярной в исполнении группы «Земляне». А в 2009 году решением «Роскосмоса» ей присвоили официальный статус «гимна российской космонавтики.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Космос вам еще не покорился, но главное - стремление постичь его!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы почти готовый космический турист. Остается только поднакопить на поездку.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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