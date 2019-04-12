2019-04-12T16:43:51+03:00
Общество

Откуда берутся планеты-сироты и чем отрыгивает чёрная дыра

Космический тест "КП" по случаю Дня космонавтики
Андрей РЯБЦЕВ@zzsmysl
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С Днём космонавтики!С Днём космонавтики!Фото: NASA
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1Чёрные дыры могут...

Правильный ответ:
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2Почему американский флаг на Луне развевался, ведь там нет ветра?

Правильный ответ:
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3Что нужно сделать, чтобы попасть на околоземную орбиту и на ней остаться?

Правильный ответ:
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4Вселенная постоянно…

Правильный ответ:
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5Сколько на самом деле планет в Солнечной системе?

Правильный ответ:
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6Чем могут быть интересны “красные карлики”?

Правильный ответ:
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7Что человечество забыло на Марсе?

Правильный ответ:
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8Стивен Хокинг боялся астероидов. Почему?

Правильный ответ:
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9Почему корабль “Восток” нашли не там, где Юрия Гагарина впервые после приземления увидели люди?

Правильный ответ:
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10Луна постепенно улетает от Земли в космос. Правда или ложь?

Правильный ответ:
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вам пока рано в космос. Но не бросайте тренировки.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Неплохо! Мечтаете о межгалактических полётах?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Отличный результат! Можно поступать в отряд космонавтов.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы просто космос! Поехали!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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