Лазерная эпиляция. Развенчиваем 5 основных мифов

Среди самых эффективных методик – лазерная эпиляция, которая помогает избавиться от волосяных фолликул раз и навсегда. Тем не менее эта современная и безболезненная процедура уже успела обрасти мифами, искажающими представления женщин о лазере.

«КП» собрала и проанализировала самые популярные мифы о лазерной эпиляции и вместе с экспертом расставила все точки над «i».

Миф 1. Лазер вредит здоровью

На форумах поборники здоровья в один голос трубят, что лазерная эпиляция – это зло. От нее можно получить ожог, герпетическую сыпь, конъюнктивит, фолликулит и даже потерять зрение. Разбираемся, насколько лазерная процедура опасна для здоровья?

«Лазерный луч при эпиляции проникает всего на глубину от 1 до 4 миллиметров. Он «охватывает» и разрушает волосяную луковицу, после этого луч рассеивается. Единственное, что может появиться от лазерной эпиляции – это покраснение, как будто человек побывал на солнце. Но через несколько часов оно исчезает без следа. Противопоказания для проведения лазерной эпиляции: беременность, варикоз вен, царапины, ожоги, склонность к образованию келоидных рубцов», – рассказывает Диана Гарунова, врач-дерматовенеролог Центра лазерной эпиляции «Epilas».

Миф 2. После лазера появляются рубцы и врастающие волосы

Некоторые барышни жалуются на то, что после эпиляции на коже появляются пупырышки с вросшими волосками либо рубцы. Виноват ли в этом лазер?

«Рубцы появляются при электроэпиляции, где используются иглы, которые нарушают поверхность кожи и вводятся в верхний слой дермы. Лазерная эпиляция не нарушает целостность кожи, поэтому рубцевание попросту невозможно. А вросшие волосы – это следствие непрофессиональной восковой депиляции. Когда у истонченного волоска нет сил «пробивать» кожу, и он попросту растет под ней. Лазер как раз направлен на то, чтобы устранить такие проявления», – говорит Диана Гарунова, врач-дерматовенеролог Центра лазерной эпиляции «Epilas».

Миф 3. Избавиться от волос можно за 1 процедуру

Многие салоны красоты обещают, что избавиться от растительности можно всего за одну процедуру. Довериться или даже не слушать обещания лжекосметологов?

«Конечно, волосы даже после одной лазерной эпиляции будут расти в меньшем количестве. Но стопроцентно избавиться от волос за один раз невозможно. Лазер влияет лишь на «зрелые» фолликулы. Это все волоски, которые мы видим на теле. Большая же часть волос (до 80%) находятся в спящем режиме. За один раз убрать всю растительность нельзя, как бы нам ни хотелось. Для результата понадобится от 8 месяцев до двух лет. Это срок смены волос. Причем нужно понимать, что на рост волос влияет множество факторов – работа эндокринной системы, гормоны и так далее. Еще эффективность лазерной эпиляции зависит от оборудования. Например, диодные аппараты борются с любым цветом волос. Александритовый лазер больше подходит для темного цвета волос на светлой коже», – объясняет Диана Гарунова.

Миф 4. Лазерная эпиляция вызывает новообразования, а в дальнейшем – рак

Многие не начинают лазерную эпиляцию, потому что боятся, что могут спровоцировать рак кожи как при солярии.

«Рак появляется от избыточной инсоляции ультрафиолетовых лучей, которые выделяет солнце. И с которыми кожа очень тесно контактирует при посещении солярия. В лазере для эпиляции используется инфракрасный луч, который проникает в дерму. Воздействует на глубоко залегающие фолликулы и на их питательную систему. Но суть в том, что это не УФ или гамма, либо рентгеновское излучение, которое человек может получить при том же обследовании. Инфракрасный импульс – это плотный поток интенсивного тепла. Если у человека кожа здорова, то процедура на лазерном оборудовании побочных эффектов не вызовет. Если уже есть какие-то нарушения – иммунные, дерматологические заболевания или те же подозрения на онкологию, то эпиляция категорически противопоказана», – объясняет врач-дерматовенеролог Центра лазерной эпиляции «Epilas».

Миф 5. Лазерную эпиляцию можно сделать самостоятельно

В последнее время все больший интерес вызывает лазерная эпиляция на дому. Девушек привлекает экономия денег и времени. В интернете сотни предложений по покупке лазерных аппаратов для самостоятельного использования. В чем подвох?

«Действительно, в Сети продаются домашние аппараты для лазерной эпиляции. Внешне они похожи на стационарные телефоны маленького размера. Также есть фотоэпиляторы, которые в отличие от профессионального оборудования имеют небольшую мощность и интенсивность воздействия на кожу. Для качественной процедуры они не подходят. Также не нужно забывать, что процедура лазерной эпиляции требует знаний и опыта в области медицины и косметологии. Человек не имеет представления, какие параметры нужно задать под определенный тип кожи и волос, чтобы провести процедуру эффективно и безопасно. Самостоятельно можно обжечься или попросту не добиться никакого эффекта. Когда на кону здоровье человека или его внешность, лучше не гнаться за выгодой, а записаться в проверенную клинику или центр», – уверена Диана Гарунова, врач-дерматовенеролог Центра лазерной эпиляции «Epilas».

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