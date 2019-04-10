Эпиляция на диодном лазере: как воздействует луч, основные достоинства и противопоказания

Причем сделать это можно быстро, эффективно и безболезненно. Аппарат работает абсолютно безопасно, не оставляет ожогов и других поражений кожи. Секрет диода кроется в том, что волна лазера не затрагивает никакие клетки кожи, кроме самого меланина в волосе. А дополнительно встроенная система охлаждения делает процедуру эпиляции комфортной даже на самых чувствительных участках тела.

«КП» выяснила, в чем основные преимущества современных диодных лазеров, и вместе с экспертом нашла три отличия от «классического» александритового прибора.

Принцип действия диода

Диодный лазер относится к инновационному оборудованию, в нем воплощены последние технические разработки. «Классическая» длина волны, которая идеально поглощается находящимся в волосе пигментом меланин, достигает 808 нанометров. Некоторые производители (например, Asclepion) пошли дальше и разработали диод с двойным импульсом. На волос одновременно воздействуют две волны света с длиной 810 и 940 нанометров, тем самым они воздействуют не только на меланин в волосе, но и непосредственно на волосяной фолликул, который разрушается вне зависимости от глубины своего нахождения. На кожу диод воздействует точечно, не повреждая покров и защитный барьер. Такая технология нашла свое воплощение в линейке лазеров MeDioStar.

Диод или александрит – вот в чем вопрос

Многие девушки стоят перед выбором – записаться на процедуру с использованием инновационного диодного лазера или выбрать «стандартный» александритовый прибор, который используется в большинстве салонов. И известен тем, что применяется для удаления темных волос на светлой коже. Рассказываем об основных отличиях диода от александрита.

«Во-первых, диодный лазер от александритового отличается по техническим параметрам. Волна у диода проникает глубже, ее длина доходит до 940 нанометров. У александрита максимум – 885 нанометров. Для проведения процедуры на александрите волосы нужно сбривать за 3–4 дня, чтобы они успели отрасти на несколько миллиметров. На диоде такого не требуется, потому никакого контакта с волосом не происходит. За счет этого кожа меньше травмируется. То есть мы не сжигаем волосы на коже. Например, если у человека очень чувствительная кожа, склонная к раздражению, то после процедуры на александрите на коже могут появиться неблагоприятные реакции. На диоде такая кожа отреагирует намного лучше. Третье отличие: с диодом можно спокойно работать на загорелой коже, если выдержан интервал – 2 недели «до» и «после» процедуры. Также диод работает со всеми типами кожи и цветами волос – начиная от самых светлых и заканчивая очень темными. Александрит лучший эффект оказывает на темных волосах и светлой коже. Проводить процедуры на загорелой коже опаснее», – объясняет Светлана Добровольская, управляющий директор Центра лазерной эпиляции «Epilas».

Основные противопоказания

Плюсов у диода предостаточно, даже в сравнении с александритом. Теперь о минусах. Представительницам светлых волос сходить к косметологу придется на несколько сеансов больше, чем шатенкам. Также процедура на диоде имеет ощутимый ценник. Но если учесть, что волосы удаляются на очень длительный период (производители гарантируют от года до 8 лет в зависимости от индивидуальных особенностей) и можно забыть про эпиляторы и бритвы, то цена вполне оправданна.

Еще напоминаем о медицинских противопоказаниях, по которым нельзя проводить эпиляцию на любом лазерном аппарате. Будь это диод или александрит.

«Основные противопоказания для косметических процедур на лазерном аппарате – это беременность, период лактации, дерматологические заболевания. Также наличие герпеса и других вирусных заболеваний в зоне обработки, множественных родинок. Нельзя проводить процедуру, если есть сахарный диабет 1-го типа (при инсулинзависимости), онкологические заболевания, тяжелая форма гипертонической болезни сердца, эпилепсия. И конечно, обострение хронических заболеваний. Даже если человек чувствует легкое недомогание или слабость, то процедуру лазерной эпиляции лучше отложить», – предупреждает Светлана Добровольская.

Скинуть десяток лет

Диодный лазер используется не только для удаления растительности на коже. С его помощью можно разгладить морщины и неприятные складочки, осветлить кожу, избавиться от пигментации и акне.

«Помимо эпиляции, на диодном лазере проводится омоложение, отбеливание, а также антиакне. В каждой из этих процедур лазерный импульс воздействует на определенные структуры кожи. Например, при лазерном диодном омоложении идет стимуляция собственных фибробластов на выработку коллагена», – рассказывает Светлана Добровольская, управляющий директор Центра лазерной эпиляции «Epilas».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ