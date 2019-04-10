2019-04-10T13:29:26+03:00
Наука

Черная дыра, впервые на экране: прямая трансляция сенсационных изображений

10 апреля в 16:00 «Комсомолка» и телеканал «Наука» начнут прямую трансляцию снимков циклопического объекта
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Снимки черной дыры были получены посредством «Телескопа горизонта событий». Фото facebook.com/ESOAstronomyСнимки черной дыры были получены посредством «Телескопа горизонта событий». Фото facebook.com/ESOAstronomy
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Люди увидят прежде невиданное - поверхность чёрной дыры. Ее название Стрелец А. Это объект циклопической массы, расположенный в 26 000 световых лет от Земли. Его радиус — 13 миллионов километров.

Снимки черной дыры были получены посредством «Телескопа горизонта событий». Команда телескопа и продемонстрирует их. Ожидается, что на снимках покажется тот самый горизонт событий — некая граница, за которую не может вырваться даже свет.

Происходящее будут комментировать астрофизики, приглашенные телеканалом «Наука». Начало галактического шоу в 16:00.

Презентация снимков чёрной дыры.Реальные фото чёрных дыр - вот что в эти минуты презентуют учёные. До сих пор человечество никогда не видело подобных космических объектов.

СПРАВКА "КП"

Черные дыры - области, в которых гравитационное притяжение настолько велико, что покинуть их не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе и кванты самого света. Граница такой области пространства-времени называется горизонтом событий.

Презентация снимков чёрной дыры.Реальные фото чёрных дыр - вот что в эти минуты презентуют учёные. До сих пор человечество никогда не видело подобных космических объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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