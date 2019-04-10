Ни единого волоска: как подготовиться к лазерной эпиляции

«КП» вместе с экспертом составила 5 универсальных «шагов», которые пригодятся любой девушке.

Шаг 1. За 2 недели до процедуры никаких загаров

Современное оборудование хоть и позволяет проводить эпиляцию на загорелой коже, две недели – это срок, когда сходят ожоги, сухость или шелушение. Поэтому перед процедурой нужен «отдых». В противном случае можно заработать серьезную гиперпигментацию или даже рубцы, которые образуются на поврежденной от солнца коже. В летний период косметологи рекомендуют использовать солнцезащитный крем и не злоупотреблять открытым солнцем.

«Если через две недели кожный барьер так и не восстановлен, продолжается шелушение или, например, кожа красная или очень сухая, то лазерная эпиляция противопоказана. Что касается распространенного мнения, что цвет кожи должен максимально отличатся от цвета волос, то эта информация уже устарела. На современном оборудовании (диодные лазеры) перед процедурой задаются параметры, которые регулируются под определенный тип кожи и цвет волос. Многие девушки делают лазерную эпиляцию в зимний и весенний периоды, когда кожа подвергается минимальному воздействию ультрафиолета. Если избавиться от волос нужно летом, то те участки, на которые будет воздействовать лазер, нужно защищать от открытого солнца с помощью крема с SP-фактором», – говорит врач-дерматовенеролог Гюнай Тагиева из Центра лазерной эпиляции «Epilas».

Шаг 2. «Месяц тишины»: не беспокойте кожу пинцетами и депиляцией

За месяц до лазера сведите к минимуму любое косметическое воздействие на кожу. Придется отказаться от самостоятельного выщипывания волосков, их осветления, а также восковой депиляции. Разрешается только классическое бритье либо использование крема для депиляции.

«За день до лазерной эпиляции (или за несколько часов до процедуры) нужно сбрить волосы, которые будут подвергаться инфракрасному лучу. Для работы на диодном лазере кожа должна быть абсолютно гладкой. Это нужно для того, чтобы процедура проходила комфортно, без болезненных ощущений, а также для достижения максимального эффекта. Процедура не будет проводиться, если длина волоса превышает 1–2 мм, так как, проводя по коже, лазер прижимает к ней отросшие волосы, в момент вспышки лазера сильно нагревается меланин в волосе, и прижатый к коже волос может вызвать микроожог. Также во время процедуры могут возникать неприятные ощущения. В крайних случаях, если волосы жесткие и длинные, могут образоваться микроожоги», – говорит врач-дерматовенеролог Гюнай Тагиева из Центра лазерной эпиляции «Epilas».

Шаг 3. Не пытайтесь обмануть врача

Существуют противопоказания по ряду антибактериальных и гормональных препаратов, которые вызывают фотосенсибилизацию – повышенную чувствительность кожи к ультрафиолету. Поэтому лучше заранее проконсультироваться с врачом. Иначе, когда придете косметический центр, вам могут попросту отказать в процедуре.

«Чувствительность кожи также проверяется с помощью пробной вспышки. Врач смотрит, какая реакция на коже. Если все в порядке, процедура продолжается. Если на коже начинается патологическая реакция, то это выявляется в первые минуты процедуры. Чаще всего бывает, что пациент умолчал, что несколько дней назад был в солярии или несколько дней назад приехал с отдыха. Конечно, на такой коже процедура проходит болезненно, повреждается кожный барьер», – советует Гюнай Тагиева.

Шаг 4. Перед процедурой избавьтесь от косметики

За день до процедуры не используйте косметику для тела – молочко, лосьоны, отдушки и дезодоранты. Дайте отдохнуть, «подышать» коже. В день процедуры примите душ с обычным косметическим гелем. За три дня откажитесь от косметики с содержанием спирта, иначе попросту высушите кожу.

«Обязательное условие, чтобы во время манипуляций с лазером глаза пациента были защищены темными очками от инфракрасных лучей. Советуем ходить в центры, где используется качественное и безопасное оборудование. Например, европейский MeDioStar NeXT PRO. Этот лазерный аппарат многофункциональный, безопасный и максимально эффективный. Подходит для всех типов кожи и для удаления волос любого цвета. Кроме седых. Имеет кварцевое волокно для передачи импульса и сапфировое покрытие, которое предотвращает затуманивание и исключает пропуски при обработке сложных участков или кожных складок», – объясняет Гюнай Тагиева из Центра лазерной эпиляции «Epilas».

Шаг 5. После лазера не париться и не потеть

Чтобы не навредить коже, которая подверглась лазерному воздействию, после процедуры стоит соблюдать определенные правила. Ведь в этот период кожа особенно чувствительна. Например, сразу после процедуры не наносите косметику с содержанием спирта. Можно только увлажняющую и солнцезащитную.

«В течение 2 недель после лазера нельзя загорать, долго гулять под открытым солнцем или ходить в солярий. Летом обязателен солнцезащитный крем. На два-три дня лучше воздержаться от пилингов и скрабов, чтобы не нарушить целостность кожи. Естественно, придется отказаться от электроэпилятора, восковой депиляции и шугаринга. Все эти грубые методы вырывания исключают на все время курса. В первые три дня после процедуры не делайте горячий массаж на участках, где были волосы. Еще нельзя купаться в общественных местах – бассейнах или в открытых водоемах, а также распаривать кожу. Сюда относятся бани, сауны, хамамы. Также нежелательны сильные физические нагрузки. Кожа становится чувствительной даже к собственному поту», – говорит Гюнай Тагиева из Центра лазерной эпиляции «Epilas».

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