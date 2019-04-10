2019-04-10T14:38:50+03:00
Экономика

66 тысяч в месяц: россияне объяснили, какую зарплату считают достойной

Экономист Руслан Гринберг объясняет, почему большинство никогда не дождется таких денег
Михаил ЗУБОВ
Поделиться:
Самыми требовательными россиянами оказались москвичи. Они назвали достойной зарплату в 100 тысяч.Самыми требовательными россиянами оказались москвичи. Они назвали достойной зарплату в 100 тысяч.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Достойная зарплата в среднем по России составляет 66 тысяч рублей. Таковы данные исследования, которое провел Финансовый университет при Правительстве РФ. Напомним, что согласно данным Росстата средняя зарплата по стране около 40 тысяч.

Проводя исследование, социологи интересовались, какую именно жизнь граждане считают достойной. Оказалось, что в обязательный пакет для 98% граждан входит наличие собственной квартиры и качественная медицина, и более 90% в дополнение к этому требуют возможность получать качественное образование и питание, заниматься спортом, иметь полноценный доступ к культурным ценностям (ходить в театры, музеи, приобретать книги), своевременно менять бытовую технику. Для 84% помимо этого важно путешествовать по России и миру. Более 30% к тому же хотят, чтобы у них было достаточно времени для хобби и денег на покупку необходимого для этого инвентаря.

Самыми требовательными оказались москвичи. Они назвали достойной зарплату в 100 тысяч. На втором месте жители Химок — 96 тыс., и на третьем питерцы — 91 тыс. Самыми скромными стали обитатели Читы — для них достойно получать 50 тыс.

На вопрос о том, как добиться желаемого, большинство отвечают, что нужно лучше работать, повышать квалификацию, искать новую работу. Те, кто уверены, что учиться и работать для этого нужно за границей, оказались в меньшинстве — всего 4%.

Интересно, что большинство опрошенных оказались пессимистами: 48% заявили, что никогда не дождутся достойного заработка для себя (см. инфографику).

- К сожалению, те 48%, которые заявляют, что никогда не получат достойную зарплату, могут оказаться правы, - сказал «КП» научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. - У нас практически нет экономического роста и нет социального выравнивания. Когда Росстат говорит, что средняя зарплата по стране 40 тысяч, то это лукавая цифра, полученная из сложения богатых и бедных. Если бы столько получала хоть половина населения — было бы уже нормально. Но у нас половина страны зарабатывает от 17 до 22 тысяч. И исправить ситуацию можно только если начать делить пирог справедливо - ввести прогрессивную шкалу налогообложения.

По мнению экономиста, только в том случае если богатые будут платить больший процент НДФЛ, чем бедные, достойную зарплату начнет получать большинство работающего населения. А пока этого не происходит — половина страны находится в унынии. И этот пессимизм можно понять.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Арас Агаларов: Несмотря на санкции Запада, иностранцы скупают в России гигантское количество акций и облигаций.
Об этом президент компании "КРОКУС", известный российский миллиардер, рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
Туристам пригрозили смертной казнью за селфи на знаменитом пляже Таиланда
Клиенты «Сбербанк Онлайн» второй раз за неделю жалуются на сбои
СК выступил за перевод основателя Baring Vostok под домашний арест
Футбольный союз Нидерландов дисквалифицировал Леонида Слуцкого на два матча за критику арбитра
Часть представителей Киева не явилась на заседание гумподгруппы в Минске
Ученые попросили помощи в выборе имени для новой планеты Солнечной системы
Wikileaks: Ассанжа выдворят из посольства Эквадора через несколько часов или дней
В строительство ГОК на Павловском месторождении вложат 35 млрд рублей
В МИД РФ заявили о многочисленных нарушениях на украинских выборах
В Москву вернутся ночные заморозки
«Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от Порошенко и Зеленского
Зеленский намерен исключить Медведчука из переговоров по Донбассу
Работница ГИБДД четыре года получала зарплату не работая
На юго-востоке Москвы из ювелирного магазина похитили украшения на 5 миллионов рублей
На юго-западе Сирии завершается восстановление плотины
В парламенте России прокомментировали сравнение Крыма и Голанских высот