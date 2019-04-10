66 тысяч в месяц: россияне объяснили, какую зарплату считают достойной

Достойная зарплата в среднем по России составляет 66 тысяч рублей. Таковы данные исследования, которое провел Финансовый университет при Правительстве РФ. Напомним, что согласно данным Росстата средняя зарплата по стране около 40 тысяч.

Проводя исследование, социологи интересовались, какую именно жизнь граждане считают достойной. Оказалось, что в обязательный пакет для 98% граждан входит наличие собственной квартиры и качественная медицина, и более 90% в дополнение к этому требуют возможность получать качественное образование и питание, заниматься спортом, иметь полноценный доступ к культурным ценностям (ходить в театры, музеи, приобретать книги), своевременно менять бытовую технику. Для 84% помимо этого важно путешествовать по России и миру. Более 30% к тому же хотят, чтобы у них было достаточно времени для хобби и денег на покупку необходимого для этого инвентаря.

Самыми требовательными оказались москвичи. Они назвали достойной зарплату в 100 тысяч. На втором месте жители Химок — 96 тыс., и на третьем питерцы — 91 тыс. Самыми скромными стали обитатели Читы — для них достойно получать 50 тыс.

На вопрос о том, как добиться желаемого, большинство отвечают, что нужно лучше работать, повышать квалификацию, искать новую работу. Те, кто уверены, что учиться и работать для этого нужно за границей, оказались в меньшинстве — всего 4%.

Интересно, что большинство опрошенных оказались пессимистами: 48% заявили, что никогда не дождутся достойного заработка для себя (см. инфографику).

- К сожалению, те 48%, которые заявляют, что никогда не получат достойную зарплату, могут оказаться правы, - сказал «КП» научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. - У нас практически нет экономического роста и нет социального выравнивания. Когда Росстат говорит, что средняя зарплата по стране 40 тысяч, то это лукавая цифра, полученная из сложения богатых и бедных. Если бы столько получала хоть половина населения — было бы уже нормально. Но у нас половина страны зарабатывает от 17 до 22 тысяч. И исправить ситуацию можно только если начать делить пирог справедливо - ввести прогрессивную шкалу налогообложения.

По мнению экономиста, только в том случае если богатые будут платить больший процент НДФЛ, чем бедные, достойную зарплату начнет получать большинство работающего населения. А пока этого не происходит — половина страны находится в унынии. И этот пессимизм можно понять.