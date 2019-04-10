2019-04-11T17:24:44+03:00
Экономика

На Арктический форум приехали 3600 участников

Полпред президента на Дальнем Востоке подвел итоги мероприятия
Александра КОЗЛОВА
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В работе пятого Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" приняли участие 3600 человек.В работе пятого Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" приняли участие 3600 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В работе пятого Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" приняли участие 3600 человек. Это ровно в полтора раза больше, чем в прошлом году. На форум приехали представители бизнеса, общественых организаций и чиновники из 52 государств. Самые многочисленные делегации были из Китая, Норвегии и Финляндии. На форуме в этом году было подписано 30 соглашений на сумму 69 млрд руб. Подписание еще 20 соглашений ожидается в ближайшее время.

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев считает, что главная задача правительства заключается в поддержке инвестиционных проектов и развитии экономики, в том числе на арктических территориях.

- На форуме мы представили первый вариант преференций для бизнеса в арктической зоне, вскоре вынесем его на широкое обсуждение, - заявил он на итоговой пресс-конференции. - Мы обратимся к каждой компани, которая работает в Арктике, спросим их, чем правительство может помочь. Будем брать на контроль и развивать инвестпроекты. Под преференции смогут попасть проекты с инвестициями свыше 5 млн рублей. Мы хотим развивать Арктику не только за счет "суперпроектов", но и за счет тяги к предпринимательству любого жителя региона.

Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" проходит в Петербурге 9-10 апреля. В 2019 году форум посвящен теме "Арктика. Океан возможностей". Организатор - Фонд "Росконгресс".

ИСТОЧНИК KP.RU

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