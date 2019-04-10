Турне по Кубани: пчелы из Владимира приехали встречать южную весну

Цветочный и гречишный, подсолнечниковый и липовый – каких только сортов меда не встретишь на прилавках магазинов! Но как выбрать из этого разнообразия натуральный и вкусный продукт? И вообще – откуда берется мед?

Об этом корреспонденту КП рассказал владелец одной из самых крупных пасек в России Михаил Третьяков. Его предприятие ООО "Пасека" (сайт) базируется во Владимирской области. И теперь пчелы из Центральной России приехали в гости на Кубань.

История крупного предприятия по производству меда, пчелопродуктов и натуральной косметики начиналась в 2010 году с необычного эксперимента. Михаил с тестем увлеклись новым хобби и поставили один улей на даче у бабушки. О жизни пчел экспериментаторы не имели представления, за исключением информации, полученной от дедушки-пчеловода, у которого мужчины и купили пчел. И дело пошло. Окрыленные успехом, на следующий год мужчины купили уже 20 пчелосемей. А сегодня в хозяйстве уже 2,5 тыс. ульев.

- На Кубань мы приезжаем во второй раз. В прошлом году попробовали оставить пчел на зимовку. Но зимовать пчелам лучше дома, потому что здесь зимы теплые, пчелы продолжают работать, а меда собрать не могут, только потребляют запасы. В холодную зиму они уходят на зимовку. Но есть главный минус – на севере пчелы дольше набираются сил и позже стартуют весной, – рассказывает Михаил Третьяков.

- Как вы пришли к кочевой жизни?

- Раньше пасека стояла на одном и том же месте во Владимирской области. Но в регионе неустойчивая погода, а это влияет на количество меда. Чтобы повысить эффективность мы решили двигаться за медосбором от более теплых мест к северу. В разных регионах весна наступает по-разному и одни и те же пчелы могут собрать больше. В какой-то степени у нас мобильная пасека и чтобы перевезти только те ульи, которые участвуют в медосборе, требуется 11 фур.

- Вас кусали пчелы?

- Постоянно. Это случается каждый день.

- Какое число укусов смертельно для человека?

- Нужно не менее нескольких сотен укусов за короткое время, чтобы они стали смертельными для большинства людей. Но есть люди с индивидуальной непереносимостью, которым грозит анафилактический шок. Поэтому для людей с аллергией на пчелиный яд даже один укус может стать смертельным.

- Какой мед самый дорогой?

- В России – это каштановый мед, занимающий совсем небольшую долю в производстве. Собирают его на небольшом отрезке побережья от Туапсе до Лазаревского. Немного каштанового меда добывают на границе с Абхазией, но в очень небольших объемах. Еще одним дорогим и достаточно редким сортом считается вересковый мед. В нашей стране его почти никто не производит. Вереск произрастает на болотах средней полосы и Центральной России. Сейчас есть небольшие пасеки в Нижегородской области, которые заготавливают вересковый мед.

- А какой мед собирают ваши пчелы?

- В основном, из разнотравья. Мы не выезжаем специально на какие-то посевы. Основное направление – разнотравье, дикорастущих медоносов. Это наиболее востребованный вид меда и, что немаловажно для покупателей, этот сорт имеет самую привлекательную цену. Это наиболее ароматный и вкусный мед, с которым можно делать много разных композиций, смешивая его с ягодами и орехами. В прошлом году мы попробовали собирать вересковый мед на мещерских болотах во Владимирской области, у нас получилось, поэтому планируем продолжить. Также хотим заняться производством меда из акации и каштана.

- Главный вопрос, который интересует многих читателей: как отличить натуральный мед от подделки?

- При современных способах фальсификации это сделать очень сложно. Проверять йодом на содержание крахмала, как учат некоторые народные советы, бессмысленно. Таким грубым способом мед уже давно не подделывают. Сегодня недобросовестные производители для подделки используют простые сахара – глюкозу и фруктозу, а это основные компоненты натурального меда. Поэтому обычному человеку отличить подделку невозможно. Надо полагаться на свой вкус. Если мед ароматный, его консистенция не вызывает сомнений, скорее всего он натуральный. Но если возникают сомнения, лучше купить продукт в другом месте.

Летом на Кубани станет жарко, поэтому жаркие месяцы пасека проведет дома, во Владимирской области. А к осени ульи вновь приедут в Краснодарский край – уже не для медосбора. Рачительные пчеловоды устроят своим подопечным отпуск в бархатный сезон, чтобы пчелиные семьи окрепли после напряженной работы и отправились на зимовку сильными и отдохнувшими.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО…

• Пчелиная семья в среднем состоит из 60 тыс. особей.

• В сезон медоноса пчела живет всего 30 дней.

• Пчелы могут болеть и очень страдают от паразитов, поэтому пчеловоды применяют профилактические меры и занимаются лечением заболевших семей под контролем ветеринаров.

• Чтобы пережить холода, пчелиная семья организует клуб – плотный шар из всех особей. Верхний слой пчел образует защитный панцирь, а внутренние слои поддерживают тепло. Чтобы внешние пчелы не замерзли, происходит постоянная ротация членов клуба.

• Тычок – так пчеловоды называют место установки ульев на период медосбора.

• С одного улья в Центральной России можно получить от 30 до 50 кг меда за сезон, кочевая жизнь может увеличить показатель до 100 кг с пчелосемьи.