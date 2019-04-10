Объявлены лауреаты анимационной премии «Икар»

8 апреля состоялась церемония вручения V Национальной анимационной премии «Икар». Лауреатом двух главных номинаций – «Фильм» и «Режиссер» стала работа Натальи Мирзоян «Пять минут до моря». Наталья призналась, что эта победа для нее неожиданна: она искренне болела за другой фильм: «Я просто хотела снять фильм про море, потому что море все любят».

Почетным гостем церемонии стал Павел Гусев – художник кукол, причастный к созданию более 300 мультфильмов, среди которых знаменитая «Варежка».

Художественный руководитель премии, ее бессменный ведущий Сергей Капков обещал дружественную атмосферу и не обманул. Церемония, оформленная в стиле мультфильма «Малыш и Карлсон» вообще не походила ни на одну официальную церемонию в мире. На сцене шутили, обсуждали насущные проблемы и говорили об актуальном. Гость вечера Максим Дунаевский, автор песен к мультфильму «Летучий корабль», например, пожаловался, что в кино нет запоминающихся мелодий. Практически каждый, кто получал индивидуальную награду, отмечал, что за ней стоит работа всего коллектива. Как сказал один из выступающих, если работаешь на массового зрителя – делай это хорошо. А если основная аудитория – дети, то работай ещё лучше.

Награды премии "Икар" вручаются уже в пятый раз.

Главной проблемой аниматоров по-прежнему остается финансирование. Сергей Капков признался: «За пять лет премия не особо меняется, потому что мы не можем делать уникальное дорогое шоу. Наши аниматоры не избалованы вниманием звезд, поэтому появление на сегодняшней церемонии Александра Филиппенко, Валерия Гаркалина, Семена Слепакова – большое удивление».

Одна из главных задач «Икара», – популяризация современной отечественной анимации. Если сериалы можно увидеть по телевизору, то авторское кино доходит до зрителей только через Интернет, да и то спустя год или два после премьеры, когда кино проедет по фестивалям. «Проката у короткометражной анимации нет. Изменить эту ситуацию очень сложно», – сказал Капков.

Очередное награждение премией «ИКАР» показало, что анимационное кино, которому нужно оказывать поддержку - живет и развивается. Необычная, странная и такая российская анимация продолжает свой путь.