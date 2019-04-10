Вместо попыток вылечить мать от рака Мария Куликова отвезла ее на отдых

Звезда российских сериалов Мария Куликова пережила личную трагедию. У актрисы от онкологии умерла мама.

Мария Куликова, узнав о смертельной болезни близкого человека, не запаниковала. Напротив, она приняла смелое решение. Вместо тщетных попыток вылечить мать звезда отвезла ее на отдых.

"Мы вместе много путешествовали. Когда мы узнали мамин диагноз, я могла по пути залечивания пойти. Онкология, к сожалению, сейчас - это распространенный момент. Мы приняли такое мини-коллективное решение - путешествовать и кайфовать от жизни. Мои подруги составляли нам компанию. Мы побывали в Париже, на морях", - сообщила Мария Куликова в студии программы "Судьба человека".

Не скрывая слез, актриса поведала Борису Корчевникову о том, как незадолго до трагедии дала себе слово, что не оставит родительницу умирать в больнице. "Она такая мудрая была у меня, совершенно фантастическая", - с грустью сказала Мария в эфире передачи.

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Сегодня артистка, по ее словам, ни о чем не жалеет. Она провела время с мамой, наслаждаясь каждой минутой общения. В поездках женщины стали еще ближе. "Я все успела. У меня не начались паника и истерика... Мы получили максимальное удовольствие от жизни", - добавила знаменитость во время шоу "Судьба человека".

Однако, как призналась актриса, в день смерти родительницы она впала в ступор и плохо соображала. Все заботы по организации похорон взял на себя ее бывший муж - актер Денис Матросов. "Он был на похоронах, всем занимался.... Он горевал так, что в какой-то момент мне показалось, что я себя чувствую лучше... В таких тяжелых ситуациях люди проявляются", - отметила Куликова, добавив, что очень благодарна бывшему супругу.

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Куликова и Матросов познакомилась на съемках сериала "Две судьбы", прожили вместе почти 16 лет. После развода они стали прекрасно ладить. Сейчас артист счастлив с новой супругой, у Куликовой в жизни появился любимый человек. Бывшие супруги живут недалеко друг от друга, чтобы их общий сын Иван мог свободно ходить в гости к отцу в любое время.