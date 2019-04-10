Звезда сериала «Зорге» Александр Домогаров мечтает о дочке: после гибели сына актер живет отшельником в особняке

55-летний Александр Домогаров сейчас каждый вечер в эфире Первого канала - актер играет главную роль в сериале «Зорге». А мы узнали, как устроена личная жизнь известного артиста Александра Домогарова. Ведь многие говорят, что звезда сериалов живет отшельником за высоким забором подмосковного особняка. Сам Домогаров отшучивается на вопросы о личной жизни: мол, люблю одиночество, но не одинокий человек.

Наследники и наследство

Старший сын актера Дмитрий Домогаров погиб в 23 года: вместе с сослуживцами он пережидал поток машин на тротуаре, чтобы перейти дорогу. На скользком после дождя асфальте водитель иномарки не справился с управлением и его «выбросило» на пешеходов, основной удар пришелся на Дмитрия Домогарова - парень погиб. Александр Домогаров развелся с матерью Димы, когда ребенку был годик. Домогаров исправно платил алименты, но с первой женой Натальей и мальчиком не общался. «Так сложились жизненные обстоятельства», - объяснял артист. Но говорят, что семья жены была против. И когда у Димы родился сын, ситуация не изменилась...

Александр Домогаров-младшийФото: Борис КУДРЯВОВ

Гибель сына Александр Домогаров переживал тяжело. Летом будет 11 лет, как случилась эта трагедия. «Уход ребенка меня изменил, сделал неприятным, закрытым...» - актер рассказывает, что часто бывает жестким, но, конечно, «воскресает» - общаясь с любимыми людьми и семьей.

Домогаров похоронил сына, родителей, давно не общается со старшим братом... Своей семьей Александр считает младшего сына Сашу и его маму Ирину. Александру Домогарову-младшему уже 30 лет. Единственный наследник звезды после театрального училища успел сняться в фильме «Елки» и окончить Высшие режиссерские курсы - и теперь сам снимает кино. Со второй женой Ириной Александр Домогаров развелся давно, но им удалось сохранить дружеские отношения - они делятся проблемами, переживаниями и радостями.

«И Ира, и сын Саша бывают то по вечерам, то на выходные приезжали в гости к Домогарову. И женщины у него тоже бывают здесь. Все тихо, интеллигентно, никогда не видели его выпившим...» - рассказали нам соседи знаменитости.

Дом Домогарова в Истринском районе ПодмосковьеФото: Борис КУДРЯВОВ

Отец и сын постоянно созваниваются, у них дружеские отношения, а экс-жена Домогарова летает отдыхать в доме Александра в Болгарии.

Особняк в Подмосковье - крепость и гордость актера, сюда он переехал еще 12 лет назад. Тогда дом и участок в 20 соток в Истринском районе он купил почти за $600 тыс. (по курсу тех лет это примерно 15,6 млн. руб.). Дом ему достался со скидкой, так как прежнему владельцу срочно нужны были деньги. Александр после заселения успел сделать ремонт в доме площадью свыше 300 кв.м. В особняке цокольный этаж, плюс два этажа с жилыми комнатами. Домогаров любит отдыхать здесь в тишине, ходить на рыбалку, садиться за фортепиано. В доме с актером живут муж с женой - помощники по хозяйству.

Свои гонорары актер вкладывает в недвижимость. Он приобрел дом в курортной зоне в Болгарии, где сам отдыхает не часто, поэтому с радостью делится ключами с бывшей женой Ириной.

Интерьеры дома Домогарова в Болгарии

Мечты о дочке

Недавно у Александра Домогарова случилось сразу несколько театральных премьер, он занят на съемках сериалов. В «Зорге» он снимался еще несколько лет назад, поэтому на экране мы видим Домогарова «образца» 2017 года. Сейчас Александр слегка поправился, конечно появилось чуть больше морщин... Эти перемены артиста не радуют, но делать пластику он не собирается. Ролей хватает, да и женским вниманием Александр не обделен. Хотя пока не встретил спутницу жизни, которая осуществит его мечту. Домогаров мечтает о дочке, и надеется, что заветная мечта еще осуществится. Недавно Александр вступил в диалог с Аликой Смеховой в социальных сетях. Алика рассуждала на тему, как сложно женщине сейчас познакомиться с нормальным мужчиной. А Домогаров тоже пожаловался на трудности с поиском избранницы: «А где нам искать: красивую, молодую и умную?»

Ну а свои душевные тайны он доверяет священнику - Домогаров стал ходить на исповедь после смерти сына.

«Зорге». Понедельник - четверг. 21.30. Первый канал.