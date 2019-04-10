Меньшова объяснила любовь публики к шоу про смерть и постель

Телезрителей сегодня больше всего интересует чужая смерть, постель и деньги, заявила Юлия Меньшова. По словам телеведущей, руководители каналов сами приучили к этим темам свою аудиторию.

Юлия Меньшова во время эфира программы "Вечернее шоу Аллы Довлатовой" на "Русском радио" высказалась по поводу контента, который сегодня пользуется популярностью на телевидении. Довлатова спросила, согласна ли Меньшова с тем, что на телевидении популярны программы про смерть и постель. "Считаю, что руководители каналов приложили немало усилий для того, чтобы аудитория делала свой выбор в пользу именно таких программ", - сказала в ответ Юля Меньшова.

Актриса сравнила телевидение с дозой наркомана. По ее словам, руководители каналов знают, как и наркоманы, что рискуют. "Наркоманов просто уже меньше доза не берет. С телепросмотрами все точно также. Другое просто перестало приносить результат. Работают топором и тяпкой. Приучили к таким программам валовую аудиторию. Сейчас на этих позициях идет соревнование", - констатировала звезда сериала "Между нами, девочками".

Известная актриса также дала совет начинающим актерам, которые хотят добиться славы и признания. "Нужно здраво отдавать отчет своим силам. Каждый год из театральных вузов выпускаются сто артистов. А вот известными становятся далеко не все. Театры набирают к себе в штат не по сто человек каждый сезон. Надо понимать, что жизнь - рулетка. Если вы готовы рисковать, то это ваше право", - заявила она.

В качестве примера Юля привела себя и своего мужа Игоря Гордина. По словам теледивы, она изначально была нацелена на популярность. А супруг пошел своим путем. Его лицо не примелькалось в кино.

Раньше ее мужа задевало, что она была более известна, чем он. "С годами муж заслужил индивидуальное место в театральной среде. Надо просто видеть, как, к примеру, на «Золотой маске» с ним раскланиваются уважаемые люди из мира театра и кино. А как перед ним трепещут студенты! Они ко мне никогда не подходят, бегут к мужу. Он - фантастический мастер своего дела", - с гордостью заключила Меньшова.