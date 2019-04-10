2019-04-10T19:16:15+03:00
В мире

Британские военные эксперты: Ту-154 с Качиньским был взорван

К годовщине авиакатастрофы над Смоленском спекуляции вокруг трагедии продолжаются
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10 апреля 2010 года Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским, депутатами Сейма и командованием армии разбился, заходя на посадку в аэропорт Смоленск-Северный10 апреля 2010 года Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским, депутатами Сейма и командованием армии разбился, заходя на посадку в аэропорт Смоленск-СеверныйФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Британская лаборатория, близкая к Министерству обороны Соединённого Королевства, нашла на обломках Ту-154 польского президента Леха Качиньского (погибшего над Смоленском ровно девять лет назад) частицы взрывчатого вещества. Об этом сообщил глава комиссии по расследованию катастрофы — экс-министр обороны Польши Антоний Мацеревич. Ранее по его инициативе комиссия передала англичанам порядка двухсот образцов, найденных на месте трагедии. Так что теперь конспирологическая версия о «теракте на борту президентского самолёта во время госвизита в Россию», похоже, становится для официальной Варшавы приоритетной.

— Сейчас ни один политический комментатор не может достоверно утверждать, была ли там бомба или нет. Но можно точно сказать, что Россия и якобы исходящая от неё «угроза» занимает непропорционально большую долю в риторике польских СМИ и политиков. И трагедия 10 апреля 2010 года, к сожалению, очень «удачно» легла на эту канву — дескать, «Россия во всём виновата, она исторически притесняла Польшу». Поэтому реального желания проводить независимое расследование, как и разобраться в российско-польских отношениях, у местных элит нет, — сообщил «Комсомолке» исполнительный директор Мониторинговой организации стран СНГ и Европы Станислав Бышок.

Напомним, 10 апреля 2010 года Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским, депутатами Сейма и командованием армии (всего на борту было 96 человек) разбился, заходя на посадку в аэропорт Смоленск-Северный. Погибшая в полном составе правительственная делегация летела для участия в траурных мероприятиях в память о расстреле тысяч польских офицеров в близлежащем Катынском лесу в разгар Второй Мировой.

Первоначально государственная комиссия МВД Польши назвала причиной комиссии «ошибки экипажа» и плохое навигационное обеспечение со стороны аэродрома; в время злополучного рейса над Смоленском стоял сильнейший туман, из-за чего самолёт задел деревья. Однако в 2016 году польская сторона начала новое расследование и теперь пришла к совершенно другим выводам — якобы внутри «Тушки» в момент посадки произошёл взрыв. Кто мог подложить бомбу (если она вообще была) — вопрос остаётся открытым.

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Польская комиссия по расследованию катастрофы президентского Ту-154 над Смоленском заявила о несогласии с результатами предыдущих экспертиз. Напомним, трагедия с правительственным лайнером произошла при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана 10 апреля 2010 года; тогда погиб президент Польши Лех Качиньский, депутаты Сейма, высшие офицеры вооруженных сил — всего 96 человек. После длительного расследования Межгосударственный авиационный комитет (действует в странах СНГ с 1991 года) вынес вердикт, согласно которому причиной трагедии являлась ошибка пилотов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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