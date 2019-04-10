Для бизнеса предлагают ввести налоговые льготы за научные исследования в Арктике

О научных исследованиях на Международном форуме “Арктика - территория диалога”, который проходит в Санкт-Петербурге, говорят очень много. Климатология и геология, изучение Северного Ледовитого океана и полярные экспедиции… И, конечно, прикладные научные разработки, без которых невозможно освоение месторождений в полярных регионах, развитие Северного морского пути, строительство в условиях вечной мерзлоты и вообще практически все арктические проекты.

- Только во взаимодействии с наукой можно решать практические вопросы в Арктике, - уверен

президент Ассоциации полярников, специальный представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

Участники секции “Прикладные научные исследования в Арктике” обсудили проблемы, мешающие ученым и бизнесу работать вместе и быстрее получать практические результаты.

- Необходимо участие бизнес-партнеров в прикладных и фундаментальных исследованиях, так как затраты в Арктике очень велики. Один из подходов — налоговые преференции для тех, кто размещает свои производства и исследовательские лаборатории в Арктике, — предложил Марат Есеев, заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной физики высшей школы естественных наук и технологий Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова.

Отдельная тема - постоянный мониторинг экологической ситуации, климата и состояния экосистем в полярных широтах. Самую оперативную и объективную информацию можно получить с помощью спутников, напомнил Александр Лутовинов, заместитель директора по научной работе Института космических исследований Российской академии РАН. Руководитель научного направления по приборостроению Морского гидрофизического института РАН и директор ООО «Марлин-Юг» Сергей Мотыжев рассказал о том, что уже запущено производств буйковых измерительных платформ, которые будут вести наблюдения в море, в атмосфере, во льдах Арктики и даже подо льдом.

Ларс Куллеруд, президент Университета Арктики (UArctic), обратил внимание на гуманитарные науки - они пока явно недооценены. Если посмотреть научные публикации об Арктике, мы увидим много работ по климатологии, геологии, морской биологии, океанологии и других естественным наукам.

- Общественных, социальных исследований ведется существенно меньше. То же касается и прикладных исследований в том, что касается бизнеса и экономики.