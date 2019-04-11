2019-04-10T22:47:49+03:00
Спорт

Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019: танцы на льду, ритм-танец, прямая онлайн-трансляция 11 апреля 2019

Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию: командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Фукуоке, танцы на льду, ритм-танец 11 апреля 2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В этом виде программы у сборной России выступает Виктория Синицина и Никита Кацалапов.В этом виде программы у сборной России выступает Виктория Синицина и Никита Кацалапов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 11 апреля, в японском городе Фукуока стартует командный чемпионат мира по фигурному катанию. Это - последний в нынешнем сезоне официальный турнир в этом зимнем виде спорта. В чемпионате мира принимают участие шесть ведущих стран планеты по итогам сезона. В том числе - и команда России.

Командный турнир фигуристов уже две Олимпиады - олимпийский вид. В этом году за победу в Японии спорят Япония, Канада, Россия, Италия, Франция и США.

Открывает турнир соревнования в спортивных танцах. На лед выйдут шесть дуэтом в короткой программе, ритм-танце. И по итогам этих выступлений в зачет командам пойдут первые баллы.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию первого вида программы командного чемпионата мира по фигурному катанию. Россию в первом виде программы представит дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов. Они выйдут на лед третьими.

На лед первые пары выйдут в 9:22 по московскому времени. Последний выход шестого дуэта запланирован на 10:02 и завершится в 10:09.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019: танцы на льду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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