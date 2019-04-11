Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019: танцы на льду, ритм-танец, прямая онлайн-трансляция 11 апреля 2019

В четверг, 11 апреля, в японском городе Фукуока стартует командный чемпионат мира по фигурному катанию. Это - последний в нынешнем сезоне официальный турнир в этом зимнем виде спорта. В чемпионате мира принимают участие шесть ведущих стран планеты по итогам сезона. В том числе - и команда России.

Командный турнир фигуристов уже две Олимпиады - олимпийский вид. В этом году за победу в Японии спорят Япония, Канада, Россия, Италия, Франция и США.

Открывает турнир соревнования в спортивных танцах. На лед выйдут шесть дуэтом в короткой программе, ритм-танце. И по итогам этих выступлений в зачет командам пойдут первые баллы.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию первого вида программы командного чемпионата мира по фигурному катанию. Россию в первом виде программы представит дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов. Они выйдут на лед третьими.

На лед первые пары выйдут в 9:22 по московскому времени. Последний выход шестого дуэта запланирован на 10:02 и завершится в 10:09.