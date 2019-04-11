Роскачество нашло ГМО в сухом корме для собак

Очень часто сухой корм становится единственным продуктом в рационе собаки и одновременно - основным источником питательных веществ, аминокислот и витаминов. Эксперты Роскачества проверили 39 популярных брендов корма: 16 отечественных и 23 импортных бренда (из Канады, Италии, Германии, Чехии, Великобритании, Польши и Бельгии) наиболее популярного на российском рынке сухого обезвоженного корма (12% влаги) для собак в виде гранул или порошка. Проверяли корма для всех пород собак — от миниатюрных до крупных. Проверка прошла по 200 показателям качества и безопасности, в том числе искали пестициды и изучали содержание полезных элементов. Стоимость на момент закупки варьировалась от 55,44 до 1327,5 рубля за один килограмм.

Всего два лучших

Повышенным требованиям Роскачества соответствовали лишь два корма – Perfect Fit (полнорационный сухой корм с курицей для взрослых собак мелких и миниатюрных пород старше одного года) и Purina one (сухой полнорационный корм для взрослых собак мелких пород старше одного года, с высоким содержанием говядины и с рисом). Товары произведены в Германии и Италии, и не могут претендовать на российский Знак качества.

О хорошем

Вся исследованная продукция оказалась безопасной и нетоксичной. Как показали результаты испытаний, в продукции не оказалось тяжелых металлов, радионуклидов, микотоксинов и следов антибиотиков. Кроме того, в корме не было обнаружено энтеробактерий, бактерий кишечной палочки, сальмонелл, токсинообразующих анаэробов и других микробов. И это, безусловно, хорошо.

Также эксперты проверили, добавляются ли в корма искусственные красители, и ни в одном из исследованных кормов специалисты не нашли искусственный красителей (искали тартразин, понсо, азорубин и красный очаровательный). Также в исследованном корме не было консервантов (сорбиновой и бензойной кислот) и антиокислителей жира (бутилоксианизола и бутилгидрокситолуола), которые защищают корм от порчи. Специалисты не нашли в исследованном корме нитритов (они могли попасть из растительного сырья), которые негативно влияют на организм собаки.

Но есть другие проблемные места.

В составе - мясная мука, злаки, куриный жир. И пестициды

Состав корма должен быть в первую очередь сбалансированным и питательным, а также содержать оптимальное количество полезных веществ: микро- и макроэлементов, витаминов и аминокислот. Чаще всего основным компонентов сухих кормов премиум и эконом классов, согласно результатам исследования, стала мясная мука, злаки и куриный жир.

Вместе с тем, в корме 19 брендов были обнаружены следовые количества различных пестицидов. Они могли использоваться в хранилищах сырья или готового продукта для защиты от насекомых или перейти в корм из растительного сырья при производстве (например, из круп или сухих овощей). Эти количества допустимы на законодательном уровне, но все равно это не лучший показатель для корма.

А еще металлическая стружка

Хуже обстояло дело с наличием металломагнитной стружки, которая может попадать в корм при переработке муки и потом травмировать пищеварительный тракт собаки. В продукции не допускается наличие стружки размером свыше 2 миллиметров с острыми краями. При этом на килограмм корма допускается до 20 миллиграммов частиц размером до 2 миллиметров – это не будет нарушением.

Внимание! В корме «Верные друзья» было обнаружено 54 миллиграмма на килограмм стружки, что более чем в два раза превышает установленные нормы.

Действительно питательно, но не всегда честно

Одним из важных этапов исследования стала проверка корма на его сбалансированность и питательность. Согласно результатам, все сухие корма оказались действительно питательной едой для собак: количество жира, белка и углеводов в них находится в пределах рекомендуемых норм.

Также результаты испытаний показали, что сухой корм действительно содержит именно то количество микро- и макроэлементов, которое рекомендовано нормами потребления Ветеринарных правил и FEDIAF. Вместе с тем, в ходе исследования эксперты обнаружили очень много случаев расхождения фактического и указанного в маркировке количества микро- и макроэлементов. По сути это не страшно, ведь нормы все равно соблюдены. Но это все равно обман потребителя и его питомца.

Верное, соответствующее маркировке количество этих элементов, было только в корме «365 дней», Chappi, Happy dog, Orijen, Perfect fit (полнорационный сухой корм с курицей для взрослых собак мелких и миниатюрных пород старше одного года), Perfect fit (полнорационный сухой корм с курицей для взрослых собак средних и крупных пород старше одного года) и Purina ONE (корм сухой полнорационный для взрослых собак мелких пород старше одного года, с высоким содержанием говядины и с рисом).

Верить ли, что корм «богат витаминами»

Что касается витаминов, количество A, D и E везде было оптимальным, однако в трех случаях оно расходилось с указанным в маркировке. А вот витаминов PP (ниацина) и B6 было недостаточно в трех случаях: в кормах «Каждый день», «Оскар» и Savarra.

Эксперты Роскачества отмечают, что сама по себе формулировка «Богат витаминами» – это маркетинговый ход. Специалисты не рекомендуют верить слову «богат» без конкретики о содержании витаминов.

Помимо этого, в корме 11 торговых марок эксперты зафиксировали недостаток важных для здоровья собаки аминокислот - их недостаток может задерживать рост и развитие щенков.

Бояться ли ГМО?

Впервые за все время существования Роскачества (около четырех лет) эксперты обнаружили в продукте ГМО. Он был выявлен в кормах 21 торговой марки из 39 - как в импортных, так и в отечественных. Чаще всего специалисты выявляли генетически модифицированную сою.

- Часто производители в составе не указывают сою. Поэтому можно предположить, что это или фальсификация, или технически неустранимая примесь. Сказать официально, что обнаруженные ГМО вредны, на данный момент не может никто. Чтобы сделать заявление о вреде ГМО, необходимы длительные, масштабные исследования и эксперименты. Обнаруженные в исследованных кормах для собак ГМО разрешены для использования в странах-производителях кормов. В РФ данные линии не прошли процедуру государственной регистрации в установленном порядке и не зарегистрированы для производства кормов и кормовых добавок, - пояснил Леонид Киш, директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»).

Кстати, можно не указать ГМО, но если написать «Не содержит ГМО», а при этом в составе корма они есть, то это обман. Так производители корма Grandorf обманули потребителя.

КСТАТИ

Даже сухой корм бывает не свежим

Сухой корм, чаще всего, годен лишь один год, если в корм не добавлены консерванты. Или не использована суперсовременная упаковка. Но сроки годности применимы только к закрытой упаковке. И производитель обязан указать, сколько может храниться открытый корм.

Есть показатели, которые косвенно могут указывать на то, что к концу срока годности корм испортится. Например, станет прогорклым на вкус. Как показали результаты испытаний, отклонения по этим показателям были в двух кормах: «Оскар» и «То, что надо». Это говорит о несвежести продукции.

НА ЗАМЕТКУ

Высокая цена — не гарантия качества

Самый дорогой корм, принявший участие в исследовании («Полнорационный корм Trainer для взрослых собак мелких и миниатюрных, склонных к набору лишнего веса», 1327,5 рубля за килограмм), получил средний балл – 3,866.

При этом в десятку лучших кормов вошел корм «Каждый день», закупочная стоимость которого - 57,2 рубля за килограмм. Вместе с тем, эксперты отмечают, что цена корма зависит от его компонентов. Необходимо, чтобы в составе корма обязательно был источник животного белка.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Увы, законодательством Российской Федерации и договорами Евросоюза не установлено допустимых отклонений фактического состава продукции от информации, заявленной в маркировке. Роскачество инициировало включение в проект технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности кормов и кормовых добавок» требований к достоверности маркировки кормов по пищевой ценности и по содержанию отдельных компонентов (макро- и микроэлементов), а также заявило о необходимости установить допустимый предел отклонения информации, указываемой в маркировке, от фактической. Этот шаг не только поможет потребителю получать достоверную информацию, но и, возможно, скорректирует рацион братьев наших меньших.