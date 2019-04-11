«Это бред!»: Директор Алсу прокомментировал слухи о ее разводе

Об одной из самых красивых артисток страны в последнее время мало что слышно. Алсу и раньше была довольно закрытым персонажем шоу-бизнеса. В то время, как многие ее коллеги рассказывали о своих детях, мужьях и семейной идиллии, 35-летняя певица предпочитала оберегать свое счастье от лишнего внимания общественности. Но фанаты Алсу были спокойны за нее, уверены в том, что все прекрасно. Особенно после того, как 2,5 года назад она в третий стала мамой — родила сына.

Но на днях артистка написала в соцсети странный пост.

alsou_a Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все равно, и это лучшее чувство в мире Не знаю, согласна ли я с этим убеждением Вуди Аллена..возможно, равнодушие печальнее. А вы как думаете?

- Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все равно, и это лучшее чувство в мире. Не знаю, согласна ли я с этим убеждением Вуди Аллена. Возможно, равнодушие печальнее. А вы как думаете? - размышляет она вслух в Инстаграм.

alsou_a #Семья - это самое прекрасное, самое уютное, самое тёплое и самое желанное место на Земле , где мы любим и всегда любимы, где каждый из нас по-настоящему счастлив Бережно храните каждое мгновение Семьи . #ДеньСемьиЛюбвииВерности

И поклонники Алсу тут же предположили, что она ушла от мужа. К тому же из соцсети артистки исчезли фото с Яном Абрамовым. Последний снимок с супругом она публиковала в июле 2018-го.

tam.hhh: Муж накосячил?

elen_cola: У меня так было после развода. 6 лет я жила ожиданием, что муж одумается.

Monikarake: Научите и меня этому равнодушию. К мужу и к его любовницам и его детям от этих особ.

soffiya_w: У меня так было после развода (это было мое решение), но когда я осознала всю свободу от мужа-тирана, не было чувства прекраснее, чем воодушевление и полное равнодушие к прошлому.

Ananimochkin: Все мужики сво...!

alsou_a Пусть в каждом доме, в каждой семье всегда царят Любовь и Верность Берегите друг друга Цените друг друга Уважайте друг друга И будьте счастливы #ДеньСемьиЛюбвииВерности

«Комсомолка» связалась с директором артистки Сергеем Фадеевым, который отреагировал на ситуацию так:

- Как я могу комментировать домыслы? Это бред! - заявил он.

Напомним, Напомним, 22-летняя Алсу Сафина вышла замуж за 28-летнего сына банкира Яна Абрамова в 2006 году. Свадьбы была шикарной, молодоженов поздравлял весь свет эстрады и бизнеса. Юрий Лужков лично передал Алсу и Яне свидетельство о регистрации брака. Через несколько месяцев в американской клинике на свет появилась дочь Сафина. В 2008-м у пары родилась вторая дочь Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля.